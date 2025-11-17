Это стало возможным благодаря второму месту в группе. Украина смогла вырвать победу над Исландией в решающей битве (2:0), сообщает 24 Канал.

Как в Варшаве пели гимн Украины?

Игра прошла в Варшаве, ведь из-за военного положения наша сборная не может принимать соперников у себя дома. Тем не менее, "сине-желтые" получили колоссальную поддержку в столице Польши.

Особенно ярко они вдохновили игроков перед стартом встречи. Фанаты поразили своим массовым исполнением гимна Украины, который спели всем стадионом.

Украинские фанаты поют гимн в Варшаве: смотреть видео

Символично, что игра проходила на домашнем стадионе Легии, которое носит название "Войска Польского имени Юзефа Пилсудского". Этот политик начала ХХ века является героем Польши.

Однако в Украине к Пилсудскому сложилось больше негативное отношение. Многие обвиняют Юзефа в массовых репрессиях на Галичине, а также незаконных обысках украинских семей и заключений.

Кроме того, фанаты Легии известны своим недружественным отношением к Украине. В октябре болельщики клуба попали в скандал во время матча их клуба против Шахтера в Лиге конференций. Причиной стали антиукраинские баннеры.

