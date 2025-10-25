Политическая провокация фанов Легии на матче донецкого Шахтера вызвали оживленные дискуссии в сети на сложные исторические темы. Об этом сообщает 24 Канал.
К теме Кричали о Бандере и "сделали" Львов польским: фаны Легии устроили провокацию на игре Шахтера
Как поляки прокомментировали инцидент на матче Шахтера?
Польские историки в своих трудах однобоко рассматривают события "Волынской трагедии", часто оперируя неподтвержденными фактами. Под их влиянием в Польше сформировалось негативное отношение к украинскому освободительному движению, которое боролось за независимость.
В частности, в комментариях польских пользователей под сообщением комментатора Виталия Волочая часто упоминается Степан Бандера, которого обвиняют в организации событий на Волыни. Они упорно не замечают тот факт, что с 1941 по 1944 год председатель ОУН находился в немецкой тюрьме.
- "Смешно, что вы прославляете Бандеру, когда он сделал с нами то, что Путин делает с вами сейчас".
- "Они поют, потому что история такая, какая она есть. Позвольте мне лишь напомнить вам, что УПА, возглавляемая Бандерой, убила примерно 100 000 поляков на Волыни в 1943 году. Почему мы, поляки, лелеем такую ненависть и продолжаем ее вспоминать? Потому что метод убийства УПА был жестоким и непонятным. Менее 100 лет прошло с тех событий, и тот факт, что один сосед убил другого соседа, прибив ему язык к столу и повесив его детей на дереве, просто непростителен".
- "Если вы считаете убийство безоружных людей, детей и женщин героизмом, то у нас проблема. У меня это называется военным преступлением".
Отметим, что отдельным польским подписчикам хватило здравого смысла, чтобы адекватно отреагировать на провокацию.
- "Полякам стыдно за это быдло. Мы приносим извинения".
Отметим, польские фаны развернули на матче украинской команды баннер с надписью "Помним Волынь", а также надпись "Львов" в цветах польского флага.
Напомним, что в матче 2-го тура Лиги конференций Шахтер неожиданно проиграл Легии со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних секундах.
Почему украинские клубы выступают в Польше?
- Из-за военной агрессии России представители Украины в еврокубках вынуждены проводить домашние матчи в других странах. В частности Шахтер играет свои поединки в Кракове, а Динамо в Люблине.
- Кроме того, сборная Украины номинально домашние матчи тоже проводит в Польше. Так, по данным УАФ, решающий поединок отбора на ЧМ-2026 против Исландии "сине-желтые" сыграют в Варшаве на стадионе "Легия".
- Напомним, что в 2012 году Украина и Польша совместно проводили Евро-2012. Тогда никаких политических провокаций не было замечено.