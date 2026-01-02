Надія Кіченок зробила спільне фото із колишніми росіянками Юлією Путінцевою, Дар'єю Касаткіною та Анною Даніліною. Разом з ними були сербка Александра Крунич і Наталія Забіяко, дівчина Касаткіної. Таку світлину виклала у своєму інстаграмі Путінцева, яка грає за Казахстан, передає 24 Канал.

Кіченок провела Новий рік із колишніми росіянками?

Відзначимо, що Путінцева та Даніліна виступають за Казахстан, тоді як Касаткіна прийняла австралійське громадянство. Її дівчина Забіяко, яка є фігуристкою, змагається під прапором Канади.



Кіченок зустріла Новий рік із ексросіянками / Скриншот із інстаграму Путінцевої

Цікаво, що Путінцева лише у листопаді 2025-го зіграла на Турнірі Північної Пальміри у російському Санкт-Петербурзі, спонсором якого є пропагандистський Газпром.

Як реагують на святкування Кіченок у компанії ексросіянок?

Першою дану світлину із ексросіянками розкритикувала інша українська тенісистка Олександра Олійникова. 96-та ракетка світу заявила, що їй боляче та огидно бачити колег, які, граючи на великих турнірах і маючи велику аудиторію, повністю відмежуються від реальності.

Привітати українців із Новим роком у компанії росіян, серед яких є й учасниця пропагандистського турніру, організованого як зухвалий виклик міжнародним спортивним структурам і профінансованого Газпромом – одним із головних спонсорів війни проти України, – це апогей цинізму,

– заявив Олійникова.

24-річна українська тенісистка наголосила на тому, що це вже не перший подібний випадок. Олександра додала, що її щоразу розриває усвідомлення, що Україну представляють люди, які не мають жодного зв'язку з реальністю тих, хто тут живе.

Олійникова запевнила, що їй соромно за Кіченок, тому вона до кінця не розуміє, за що стоїть Надія.

"Точно не за те, за що стою я і більшість українців, які проживають війну щодня: обстріли, втрати, чия рідня і друзі воюють, і хто прагне не ілюзорного «миру», а реальної справедливості", – написала Олександра на своїй сторінці в інстаграмі.



Реакція Олійникової на фото Кіченок із ексросіянками / Скриншот із інстаграму Олександри

Також на таку світлину відреагувала титулована українська легкоатлетка Вікторія Ткачук. Вона у коментарі Tribuna заступилась за Надію. Ткачук запевнила, що особисто знає, як Кіченок підтримує українську армію.

Знаю особисто, як Надя підтримує нашу армію – і не на словах в соцмережах, а конкретними діями. Моя позиція також безкомпромісна у підтримку України,

– сказала Ткачук.

Як Кіченок прокоментувала скандал?

Коли ЗМІ почали вибухати інформацією про це фото, слово взяла сама Надія Кіченок. Українська тенісистка у спілкуванні із Ukrainian Tennis Community відреагувала на скандал із нею. 33-річна спортсменка заявила, що їй шкода, що таке фото образило людей. Однак Кіченок запевнила, що її проукраїнська позиція незмінна і всі про це знають.

Знаєте, а я ще на пана Президента підписана, а люди теж його хейтять... Знаєте, в мене є розуміння, що після 4 років, що якщо є бажання захейтити людину, то можна кого завгодно захейтити. Я приймаю претензії у свій бік, та чесно визнаю, що це фото складно сприймати, сидячи під обстрілами та коли гинуть українці від рук русні. Мій батько теж зараз в Україні. І живе у звичайному будинку без бомбосховища,

– відповіла Кіченок.

Як Кіченок пояснила святкування Нового року із ексросіянками / Фото Ukrainian Tennis Community

Нагадаємо, що у грудні 2025-го Еліна Світоліна та Леся Цуренко долучились до благодійної ініціативи. Тенісистки придбали мапу України, яка прикрашена шевронами різних підрозділів ЗСУ.