Це було шосте очне протистояння між суперницями. В ньому українська тенісистка здобула свою другу перемогу над зірковою американкою, інформує 24 Канал.

Як минув матч Костюк – Пегула?

Марта з самого початку почала домінувати на корті. Вона не давала жодних шансів шостій ракетці світу, віддавши у чотирьох стартових геймах лише два розіграші.

Після цього американка здобула один брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати. Врешті-решт Костюк повісила "бублик" суперниці в першому сеті.

Початок другої партії став продовженням першої. Українка виграла перші три гейми, після чого Пегула все ж таки розмочила рахунок. Далі американка здобула ще один брейк-пойнт, але також його не реалізувала й Марта довела справу до впевненої перемоги – 6:3.

Джессіка Пегула – Марта Котюк 0:2 (0:6, 3:6)

Статистика. Протягом поєдинку Костюк зробила чотири ейси при одній подвійній помилці, реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів і виграла всі вісім геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 55:27 на користь Марти (дані Flashscore).

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Пегула

Зазначимо, що на цьому турнірі це була друга зустріч для Пегули з українськими тенісистками. В 1/8 фіналу вона здолала Даяну Ястремську.

Як виступає Костюк на змаганнях у Брисбені?