Тенісні чати під дописами про результат спортивної події заполонили російські вболівальники, які почали ображати Марту Костюк. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що писали росіяни?

Аудиторія сусідньої з Україною держави не сприйняла традиційну для наших тенісисток відмову Марти від післяматчевого рукостискання з Мірою Андрєєвою.

Один з користувачів навіть вирішив іронічно "повідомити", чому Костюк не потиснула руку суперниці.

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Спізнювалась на фронт,

– написав росіянин.

Зазначимо, що відмова від традиційного для тенісу ритуалу з’явилась не на рівному місці. Представники нашої держави перестали тиснути руки росіянам та білорусам після того, як 24 лютого 2022 року війська країни-агресора почали повномасштабне вторгнення в Україну.

Кого ще ображали в інтернеті?

Однієї Марти Костюк "високоінтелектуальній" російській аудиторії було замало, тож віртуально дісталось навіть іншій півфіналістці – польці Маї Хвалінській, яка стала суперницею іншої "безпрапорної" Діани Шнайдер.

Представники країни терористки вирішили агресивно підтримати свою землячку у грі проти спортсменки, яка зуміла дійти до вирішальних стадій Ролан Гаррос починаючи свій шлях з кваліфікації.

Що далі для Марти Костюк?

Якщо Діана Шнайдер не виграє Ролан Гаррос, то Марта підніметься з 15-го місця у світовому рейтингу на 12-те. У негативному випадку вона може посісти позицію на одну сходинку нижчу. У будь-якому разі, 8 червня Костюк поновить особистий рекорд у рейтингу.

Вже у понеділок українка повинна розпочати трав’яний сезон, адже 23-річна тенісистка заявлена на турнір WTA 500 у Лондоні. Існує імовірність, що після тривалого шляху на грунті Костюк може не зіграти у столиці Великої Британії.