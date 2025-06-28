Еще до своего 23-летия Марта Костюк громко заявила о себе на мировой арене. 24 Канал рассказывает о первых шагах Марты Костюк в теннисе, ее победы на юниорском уровне, любимого мужа и сколько украинская теннисистка заработала за карьеру.

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Как Марта Костюк пришла в теннис

Родилась теннисистка 28 июня 2002 года в столице Украины. Жизнь Марты Костюк уже с самого детства переплелась с теннисом. Спортсменка из Киева родилась в семье технического директора теннисного турнира "Кубок Антея" Олега Костюка и бывшей теннисистки Талины Бейко. Поэтому Марта с детства взяла в руки ракетку.

Мама теннисистки вспоминала, что Марта посетила ее тренировки, когда ей было всего 5 лет. После чего они решили создать группу для детей, где и вместе с другими занималась ее дочь. Когда Костюк исполнилось 11 лет в семье решили полноценно сконцентрироваться на теннисе, где у нее были хорошие задатки.

В августе 2016-го впервые выступила на взрослом уровне. Но первый блин на нет. Марта вылетела из соревнований уже в первом раунде в Харькове.

В том же году Марта выдала серию из 13-ти побед подряд, благодаря чему получила два юниорских титула и завершила год в первой тройке мирового рейтинга среди 14-летних.

Из-за плотного графика тренировок и соревнований теннисистка закончила обучение в школе экстерном. В тот период Марта тренировалась в академии в Каннах под руководством тогдашнего тренера легендарного Роджера Федерара – Ивана Любичича.

Покорила юниорский Australian Open

В 2017-м году 14-летняя Костюк покорила юниорский Открытый чемпионат Австралии. В финальном матче в Мельбурне Марта в трех сетах переиграла швейцарку Ребеку Масарову, которую считали фавориткой турнира – 7:5, 1:6, 6:4. Решающий поединок длился 1 час 55 минут.

Видеообзор финала AO-2017 среди юниорок Костюк – Масарова

В мае того же года Марта завоевала титул ITF в Венгрии. Костюк стала самой молодой украинской теннисисткой, которая выигрывала профессиональный трофей в одиночном разряде.

В сентябре украинка завоевала свой второй юниорский титул Frand Slam, но на этот раз в парном разряде. Костюк получила его в паре с сербкой Ольгой Данилович.

В октябре Марта торжествовала на итоговом турнире до 18 лет. В финале украинская теннисистка переиграла Каю Юван из Словении.

Обратите внимание! На AO-2024 Костюк добралась до четвертьфинала соревнований. В прошлом году Марта прошла в третий круг Уимблдона и US Open.

Сколько заработала за карьеру теннисистка

По состоянию на 28 июня 2025 года украинская теннисистка занимает 26-е место в мировом рейтинге WTA, набрав 1736 очков. Сейчас Марта не завоевала ни одного трофея в этом сезоне Тура.

За это время Костюк заработала 961 тысячу долларов призовыми. Зато за всю карьеру заработок теннисистки из столицы Украины составляет 5,9 миллиона долларов призовых.

Лучшим результатом в рейтинге WTA Костюк было 16-я строчка мирового списка. В своей карьере Марта выиграла лишь один кубок на уровне WTA. Произошло это в марте 2023-го года в одиночном разряде в Остине.

Романтическое предложение в Киеве и свадьба Марты Костюк

До официального брака со своим нынешним мужем, у Марты Костюк были отношения с двумя российскими представителями. Но война в Украине расставила все точки над "і". Уже в середине апреля 2023-го в инстаграме теннисистки появилось совместное фото с бойфрендом. На фотографии фанатам украинки сразу бросилось в глаза то, что на безымянном пальце Марты появилось красивое кольцо.

Георгий сделал предложение любимой девушке на Владимирской горке, с которой можно насладиться роскошными видами Киева.



Георгий сделал предложение Марте / Фото из инстаграма Костюк

В начале ноября того же года украинская теннисистка официально вышла замуж. Свадьбу Марта и Георгий отгуляли в живописном Кипре. На праздничное событие были приглашены только самые родные люди молодоженов.

Свадьба Марты Костюк / Фото из инстаграма теннисистки

В ноябре 2025 года пара отпразднует вторую годовщину своего брака.

Пушистый друг теннисистки, который стал звездой в Туре

В семье Георгия и Марты есть пушистый друг по кличке Мандер. Собачка уже поддерживает хозяйку во время соревнований и даже появлялся на теннисном корте после игр.

Мандер уже стал звездой теннисной аудитории.



Собака Марты Костюк / Фото Getty Images

Последние выступления Костюк в Туре

Последний раз Марта Костюк выходила на корт 22 июня 2025 года. Уже на старте турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге украинка проиграла американке Эмме Наварро – 2:6, 5:7. Это было второе подряд поражение от 10-й ракетки мира.

Последняя победа второй ракетки Украины датирована 11 мая этого года, когда в 1/16 финала Марта в двух сетах одолела Лейлу Фернандес из Канады – 6:4 и 6:2. Однако уже в следующем круге соревнований вылетела от "нейтральной" белоруски Арины Соболенко.