Це було перше очне протистояння між спортсменками. Воно тривало трішки більше, ніж півтори години та завершилося перемогою зіркової українки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Світоліна – Йович?

Старт поєдинку видався дуже непростим для Еліни. Вона програла три стартові гейми й тільки після цього змогла ввійти у гру.

Українка спочатку відіграла один брейк і взяла свою подачу, а згодом і зрівняла рахунок 4:4. Американка "брейконула" також і подавала на сет, але їй не вдалося його закрити.

Врешті-решт усе вирішувалося на тай-брейку. В ньому Світоліна ледь не втратила перевагу з 6:1, але все ж таки здобула перемогу – 7:5.

Перший гейм другої партії американка виграла на своїй подачі, проте після цього Еліна вже повністю домінувала. Вона взяла п'ять поспіль геймів і довела справу до впевненої перемоги – 6:2.

Еліна Світоліна – Іва Йович 2:0 (7:6, 6:2)

Статистика. Протягом поєдинку Світоліна зробила три ейси та стільки ж подвійних помилок, реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів і виграла 7 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 74:60 на користь Еліни (дані Flashscore).

Зазначимо, що напередодні також у фінал у Брисбені пробилася Марта Костюк. Вона на першому для себе турнірі у 2026 році боротиметься за трофей з "нейтральною" Ариною Сабалєнко.

Як виступає Світоліна на змаганнях в Окленді?