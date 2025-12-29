39-летний Гаэль Монфис опубликовал мотивационное фото и слова, которые ему сказала дочь. Их милые образы взорвали сеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Монфиса.

Как муж Свитолиной с дочкой стали супергероями?

Монфис вместе с дочерью Скай надели маски супергероев. Именно в таком образе муж Свитолиной собирается провести свой последний профессиональный сезон теннисиста.

Последний сезон. Сегодня я отправляюсь в свой последний сезон в теннисе. Огромный раздел моей жизни. Прежде чем я ушел, моя дочь мне сказала: "Папочка, а что если мы наденем маски и станем супергероями?,

– рассказал Монфис историю перевоплощения.

В глазах маленькой Скай папа всегда был супергероем, а потому оставалось только выбрать свою маску.

Она в своей маске Человека-паука, я в своей маске Черной пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому, что, на ее взгляд, вместе мы можем противостоять всему миру. Я иду с этой невидимой маской на моем сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью. Один последний сезон. Ради нее. Ради меня. Ради всего, что теннис дал мне,

– рассказал муж Свитолиной.

Гаэль Монфис с дочерью Скай в образах супергероев / Фото из инстаграма теннисиста

Напомним, что Гаэль Монфис анонсировал завершение карьеры на странице в сети Х. Своей вдохновительницей француз назвал любимую жену Элину Свитолину.

Справка. Дочь Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса родилась 15 октября 2022 года. Родители часто делятся снимками и новостями о ребенке, но до сих пор не показывали ее лицо.

Какие достижения Монфиса в теннисе?