Це було четверте очне протистояння між спортсменками. Воно тривало лише 59 хвилин та завершилося перемогою української тенісистки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Світоліна – Гофф?

На старті поєдинку суперниці обмінялися брейками, після чого Еліна змогла налагодити гру на своїй подачі, а третя ракетка світу – ні.

Гофф до кінця партії так і не нав'язала боротьбу. Вона наробила багато подвійних помилок і поступилася без шансів з рахунком 1:6.

Після цього американка віддала п'ять ракеток на перетяжку. Вона бажала, щоб ті стали жорсткішими.

Проте ці маніпуляції їй так і не допомогли. Це був день Світоліної, яка продовжила домінувати.

У другому сеті українка практично не дозволила Коко ввійти у гру, демонструючи фантастичний рівень тенісу. Еліна виграла три перші гейми, після чого Гофф усе ж таки перервала жахливу серію, хоча у Світоліної знову був брейк-пойнт.

Американка дещо активізувалася, але наблизитися в рахунку так і не змогла. Еліна діяла фантастично у вирішальні моменти та впевнено закрила гру – 6:2.

Еліна Світоліна – Коко Гофф 2:0 (6:1, 6:2)

Статистика. Протягом поєдинку Світоліна зробила чотири ейси та не мала жодної подвійної помилки, реалізувала 6 з 7 брейк-пойнтів і виграла 6 з 7 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 57:31 на користь Еліни (дані Flashscore).

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Гофф

Зазначимо, що у півфіналі українка зіграє проти першої ракетки світу Арини Сабалєнко.

Як виступає Світоліна в сезоні-2026?