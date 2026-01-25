Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах (6:2, 6:4) і пробилася до чвертьфіналу. Після гри у своєму інстаграмі Світоліна звернулася до українців.

Що написала Світоліна після перемоги над Андрєєвою?

Еліна подякувала своїм шанувальникам з України. Вона підкреслила, що рада була своєю грою подарувати позитивні емоції землякам, які надихають її своєю незламністю в дуже непрості часи.

Моїм вболівальникам з України. Я знаю, в яких складних умовах ви проживаєте цю зиму. Ви для мене той самий приклад незламності та спротиву. Дякую вам за підтримку. Я щаслива, що можу дарувати вам радість у ці темні та холодні часи,

– написала Світоліна.

Зазначимо, що перша ракетка України вийшла до 14-го чвертьфіналу на рівні турнірів серії Grand Slam. Завдяки перемозі над Андрєєвою вона піднялася на 11 місце в онлайн-рейтингу WTA.

Довідка. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти американки Коко Гофф. Вони тричі перетиналися на корті й українка поки поступається з рахунком 1:2 в очних протистояннях.

Як виступає Світоліна у 2026 році?