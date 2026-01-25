Украинка одержала уверенную победу в двух сетах (6:2, 6:4) и пробилась в четвертьфинал. После игры в своем инстаграме Свитолина обратилась к украинцам.

Что написала Свитолина после победы над Андреевой?

Элина поблагодарила своих поклонников из Украины. Она подчеркнула, что рада была своей игрой подарить положительные эмоции землякам, которые вдохновляют ее своей несокрушимостью в очень непростые времена.

Моим болельщикам из Украины. Я знаю, в каких сложных условиях вы проживаете эту зиму. Вы для меня тот самый пример несокрушимости и сопротивления. Спасибо вам за поддержку. Я счастлива, что могу дарить вам радость в эти темные и холодные времена,

– написала Свитолина.

Отметим, что первая ракетка Украины вышла в 14-й четвертьфинал на уровне турниров серии Grand Slam. Благодаря победе над Андреевой она поднялась на 11 место в онлайн-рейтинге WTA.

Справка. В четвертьфинале Свитолина сыграет против американки Коко Гофф. Они трижды пересекались на корте и украинка пока уступает со счетом 1:2 в очных противостояниях.

Как выступает Свитолина в 2026 году?