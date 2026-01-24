Вавринка дошел до третьего круга, где уступил американцу Тейлору Фрицу в четырех сетах. Но публика подарила швейцарцу несколько незабываемых мгновений, пишет NV.
Смотрите также "Мне нужна ваша помощь": украинская теннисистка оставила важный месседж на Australian Open
Как Вавринка попрощался с Australian Open?
В свои 40 лет швейцарец все еще неплохо держался на корте против 9-й ракетки турнира Тейлора Фрица, но все же потерпел поражение – 6:7, 6:2, 4:6, 4:6.
После игры организаторы устроили для Вавринки небольшую церемонию чествования, поскольку чемпион Australian Open-2014 объявил, что это его последний турнир в Мельбурне. Зрители не жалели для теннисиста аплодисментов.
Как пишет The Sports Blueprint в сети X, растроганный Вавринка попросил у публики простить ему одну выходку. Он достал из холодильника две банки пива и выпил его вместе с директором соревнований Крейгом Тайли прямо на корте. Тост Стэн посвятил всем, кто его поддерживал, что вызвало на трибунах настоящую овацию.
Чем известен Стэн Вавринка?
В эпоху доминирования большой тройки Федерер-Надаль-Джокович швейцарцу удалось выиграть три турнир серии Грэнд-слэм – по одному разу доминировать на Australian Open, Roland Garros и US Open. Не покорился Стэну лишь Уимблдон.
В целом он имеет 16 титулов в одиночном разряде и заработал 38 миллионов долларов призовых.
В 2008 году Вавринка стал олимпийским чемпионом Пекина в парном разряде вместе с Роджером Федерером.