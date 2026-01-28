Після завершення гри вона швидко залишила корт і вже в підтрибунному приміщенні зірвалася, розбивши свою ракетку. Цей момент потрапив у трансляцію й Гофф згодом прокоментувала свій вчинок, інформує Yahoo Sports.

До теми Оскаженіла через поразку: суперниця Світоліної знищила ракетку після фіаско

Що сказала Гофф про свій зрив?

Вона заявила, що була дуже засмучена своєю грою та не стримала емоцій. При цьому третя ракетка світу поскаржилася на відсутність приватності на турнірі та вважає, що цей момент не мали показувати, адже він стався вже поза кортом.

Я намагалася піти туди, де немає камер. Але вони всюди. У мене взагалі є певні питання до трансляцій. Я вважаю, що деякі моменти не обов’язково показувати. Те ж саме сталося з Ариною Соболенко після фіналу US Open, коли я з нею грала. Я намагалася піти туди, де, як мені здавалося, камер немає, тому що мені не дуже подобається ламати ракетки,

– сказала Гофф.

Американка пригадала обіцянку, яку дала собі раніше щодо розбиття ракеток. Вона підкреслила, що робити це при людях не варто.

Водночас після гри спортсмени можуть дати волю емоціям. Такі моменти мають залишатися конфіденційним і не транслюватися на загал.

"Я ламала ракетку у чвертьфіналі або в четвертому колі Ролан Гаррос, здається, і тоді сказала собі, що більше ніколи не буду робити цього на корті, тому що не вважаю це хорошим прикладом. Але я намагалася зробити це поза трансляцією, і все одно це показали. Тому, можливо, тут варто провести якісь бесіди, тому що, на мій погляд, на цьому турнірі єдине приватне місце для нас – це роздягальня", – заявила тенісистка.

До слова. Ще під час матчу Коко мала проблеми з ракетками. Після першого сету вона віддавала їх на перетяжку, адже бажала, щоб ті стали жорсткішими й була близька, щоб зірватися на корті, але стрималася.

Зазначимо, що це було четверте очне протистояння між Гофф і Світоліною. Воно тривало лише 59 хвилин і тепер між ними відновився паритет – 2:2.

Що відомо про Коко Гофф?

21-річна американка в ранньому віці дебютувала в Турі. Вона вже провела 391 матч в одиночному розряді, здобувши 277 перемог.

Гофф має у своєму активі 11 трофеїв, зокрема, двічі тріумфувала на турнірах серії Grand Slam (US Open-2023 і Ролан Гаррос-2025).

В онлайн-рейтингу WTA вона наразі опустилась на четверту сходинку. Найвищою позицією в кар'єрі поки є друга (червень 2024 року).

Нагадаємо, що Світоліна у півфіналі зіграє проти "нейтральної" тенісистки Арини Соболенко. Матч відбудеться 29 січня та розпочнеться орієнтовно о 10:30 за київським часом.