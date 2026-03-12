По словам украинской теннисистки, внимание мира к войне в Украине постепенно ослабевает. Спортсменка отметила, что из-за многочисленных вооруженных конфликтов в других странах тема Украины уже не является приоритетной для новостных медиа, сообщает BNP Paribas Open.

О чем еще рассказала Свитолина?

Она считает, что мир частично забыл о войне в Украине.

Да, думаю, безусловно. У меня есть такое ощущение,

– сказала теннисистка.

Свитолина призналась, что остается тесно связанной с событиями в Украине, где живет ее семья и друзья, и она регулярно возвращается домой.

Я все еще очень погружена в это, потому что, знаете, там моя семья, там мои друзья. Я также довольно часто возвращаюсь туда. Но думаю, что из-за других войн в мире это уже, так, давно не является главной темой новостей,

– поделилась Элина.

Комментируя предстоящий матч против польской спортсменки Иги Свьонтек, Свитолина отметила, что Свьонтек одной из первых открыто поддержала Украину: часто носила символическую ленту и высказывала позицию относительно войны. Они также провели совместный благотворительный матч в пользу Украины, во время которого удалось собрать значительные средства.

По словам Свитолиной, Свьонтек всегда была и остается одной из игроков, которые больше всего помогали поддерживать Украину.

Как Свитолина помогает Украине?