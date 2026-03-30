Свитолина в начале 2026 года находится в фантастической форме, имея баланс побед и поражений 20-5. Теперь она официально седьмая лучшая на планете, согласно рейтингу WTA.
Смотрите также "У меня есть такое ощущение": Свитолина прокомментировала, забыл ли мир о войне в Украине
Как Свитолина оказалась на 7 месте рейтинга?
Даже тот факт, что Элина, согласно данным Flashscore, остановилась в Майами на один раунд раньше, чем в прошлом году, то есть имела минус рейтинговых очков, не помешал ей подняться на одну позицию вверх. Ведь соперницы понесли еще большие потери, в частности Жасмин Паолини из Италии.
7-е место Свитолиной – самое высокое со времени ее возвращения в большой спорт после беременности. В целом Элина не была так высоко в рейтинге с октября 2021 года. Тогда украинка занимала шестую строчку.
Какие позиции в рейтинге имеют другие украинки?
Звание второй ракетки Украины удерживает Марта Костюк, которая тоже поднялась на одну ступень – теперь у нее 27-е место.
Даяна Ястремская спрогрессировала сразу на 5 мест, вернувшись в топ-50 мира. Она 49-я.
Александра Олейникова, к сожалению, потеряла 5 мест, опустившись на 71-ю строчку. В топ-100 также Юлия Стародубцева (89-я) и Дарья Снигур (93-я). Обе достигли рывка сразу почти на два десятка позиций.
Как выглядит топ-10 рейтинга?
Здесь произошло еще одно изменение: американка Коко Гофф подвинула Игу Свьонтек с третьей строчки.
- Арина Соболенко
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Коко Гофф (США) (+1)
- Ига Швьонтек (Польша) (-1)
- Джессика Пегула (США)
- Аманда Анисимова (США)
- Элина Свитолина (Украина) (+1)
- Жасмин Паолини (Италия) (-1)
- Виктория Мбоко (Канада)
- Мирра Андреева