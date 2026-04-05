Полуфиналистка трех турниров Большого шлема наблюдала за игрой Металлиста 1925 в выездном противостоянии с Колосом в Ковалевке. Как пишет официальный сайт клуба из Харькова, это был способ поддержать украинский спорт.

Что Свитолина сказала о поддержке Металлиста 1925?

Для Элины это уже был второй футбольный матч за чуть больше чем неделю. В прошлый раз она была на трибунах вместе с Александром Усиком и Андреем Шевченко во время встречи сборной Украины со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира в Валенсии.

Я всегда стараюсь как-то больше познакомиться с украинским спортом и поддержать его. Я очень рада поддержать Металлист 1925 на этот раз. Для меня очень важно поддержать украинский спорт, чтобы спортсмены мотивировались и продолжали хорошо играть,

– сказала Свитолина.

Первая ракетка Украины признала, что во время игр очень нервничает. Но наблюдать за футболом ей по-настоящему нравится.

Это командная игра, у нас в теннисе в основном личные турниры. И мне нравится, как они строят тактику, как они пытаются ее воплотить, за этим очень интересно наблюдать. Не только когда играет сборная, но и когда команды играют в Украине,

– объяснила теннисистка.

Металлист 1925 она выбрала из-за своей особой связи с Харьковом. Именно этот город Свитолина считает определяющим для своей профессиональной карьеры и называет родным местом.

