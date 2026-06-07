Пока российский спорт остается в изоляции, его молодые таланты ищут будущее за рубежом. Одной из них стала Алиса Октябрьова, которая только что громко заявила о себе на кортах Парижа, передает 24 Канал.

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Кто такая Алиса Октябрьова?

17-летняя теннисистка выиграла юниорский турнир Ролан Гаррос-2026, одолев в финале китаянку Сунь Синжань с убедительным счетом 6:1, 6:2. Это первый титул Grand Slam в карьере спортсменки и самый большой успех на международном уровне.

Сейчас Октябрьова занимает 309-е место в мировом рейтинге WTA, однако после победы в Париже ее считают одной из самых перспективных юных теннисисток Европы.

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Россиянка выбрала Чехию вместо родины

По информации pulsfid, теннисистка находится на финальной стадии оформления чешского гражданства. Важно, что спортсменка фактически выросла именно в Чехии – она живет там с двухлетнего возраста, тренируется в местной теннисной системе и представляет один из ведущих клубов страны.

Да, это правда. Я получу чешский паспорт в ближайшие месяцы,

– заявила теннисистка.

Директор теннисного клуба Sparta Мирослав Малый подтвердил, что процесс натурализации уже завершен на большинстве этапов и получение паспорта является лишь вопросом времени.

Таким образом, вскоре Октябрьова может официально выступать под флагом Чехии, окончательно отказавшись от спортивного представительства России.

Напомним, накануне "нейтральная" россиянка Мирра Андреева впервые в карьере победила на взрослом Ролан Гаррос.