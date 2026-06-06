В решающий поединок соревнований вышли россиянка Мира Андреева и полька Майя Хвалинская, которые впервые в своих карьерах играли в финале турнира серии Grand Slam. О результате матча сообщает 24 Канал.

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Как сложился финал Ролан Гаросс?

Спортсменки встречались впервые в карьере. "Нейтральная" Мира Андреева подошла к нему в статусе восьмой ракетки мира. Майя Хвалинская приехала в Париж как 114 ракетка мира и вынуждена была проходить квалификацию.

Борьба в этом матче была только в стартовых пяти геймах – 3:2 для Хвалинской. Далее почти каждый гейм забирала россиянка, которая могла выиграть второй сет со счетом 6:0, но дала оппонентке несколько сократить отставание.

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Мира Андреева – Майя Хвалинская – 2:0 (6:3, 6:2)

Польская спортсменка займет 21 строчку мирового рейтинга после этого турнира. Это лучшее достижение в карьере 24-летней Хвалинской. Андреева станет шестой в табели о рангах.

Ролан Гаррос-2026: что дальше?

В воскресенье, 7 июня, зрителей ожидает решающий матч у мужчин. Там сыграют немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли.

29-летний Зверев уже трижды играл в финалах Grand Slam, но это не получил ни одного титула. В 2024 году он вышел в решающий поединок на Ролан Гаррос, но уступил там испанцу Карлосу Алькарасу.

Для Коболли это дебют в таких стадиях на Grand Slam.