Світоліна наслідувала успішний приклад Марти Костюк, яка у першому матчі здолала опір лідерки збірної Польщі Магди Лінетт. Тепер українкам потрібна лише одна перемога для потрапляння в основний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов матч Еліни Світоліної та Катажини Кави?

Сьома ракетка світу виявилася для представниці Польщі, яка не входить навіть до першої сотні рейтингу, нездоланною перепоною. Для перемоги Світоліній знадобилося лише 53 хвилини на корті, а підсумковий рахунок – 6:2 та 6:1 на користь лідерки збірної України.

Огляд матчу Еліна Світоліна – Катажина Кава на ютуб-каналі Кубка Біллі Джин Кінг

Який рахунок у протистоянні України та Польщі?

Завдяки успіху Світоліної після першого ігрового дня збірна України повела у матчі 2:0 і опинилася за крок від підсумкового успіху.

Для оформлення перемоги українкам залишилося набрати ще одне очко. Це можна буде зробити у суботу у парній зустрічі, де за Україну гратимуть сестри Людмила і Надія Кіченок. Їм протистоятиме пара Мая Хвалінська та Катажина Кава.

Якщо ж парний матч залишиться за Польщею, то Україна матиме ще дві нагоди реалізувати матч-пойнт. Це будуть особисті матчі Марти Костюк проти Катажини Кави і Еліни Світоліної проти Магди Лінетт.

