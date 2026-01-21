Замість Олександра Шовковського "біло-синіх" очолив Ігор Костюк. Втім у майбутньому Динамо має бажання запросити іншу легенду клубу, повідомляє Sport.ua.

Чи повернеться Ребров в Динамо?

Боси київського клубу хочуть повернути в Динамо Сергія Реброва. Спеціаліст матиме шанс знову очолити клуб після відходу зі збірної України.

Проте далеко не факт, що Ребров погодиться на такий крок. Наразі сім'я наставника проживає в Іспанії та не планує повертатися на Батьківщину через війну.

Це може стати на заваді поверненню Реброва в Динамо. Ймовірно, кияни спробують запросити тренера влітку, якщо Сергій не зможе вивести збірну України на ЧС-2026.

Як Ребров став легендою Динамо?

Нагадаємо, що Ребров виступав за киян протягом 11-ти сезонів та забив 163 голи у їх футболці згідно з даними Transfermarkt. Пізніше українець очолював Динамо з 2014 по 2017 роки.

Спеціаліст тоді зміг двічі виграти УПЛ, а також здобути два Кубки та один Суперкубок України. Також Сергій став останнім поки тренером, якому вдавалось вивести киян у плейоф Ліги чемпіонів.

Згодом Ребров вдало проявив себе у Ференцвароші, Аль-Ахлі та Аль-Айні. З червня 2023 року коуч очолює збірну України, з якою зміг вийти на Євро-2024 та потрапити у стикові матчі кваліфікації ЧС-2026.

Що із Динамо в сезоні 2025 – 2026?