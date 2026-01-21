Вместо Александра Шовковского "бело-синих" возглавил Игорь Костюк. Впрочем в будущем Динамо имеет желание пригласить другую легенду клуба, сообщает Sport.ua.

По теме Милевский жестко подрался с бывшим футболистом Динамо: видео драки оказалось в соцсети

Вернется ли Ребров в Динамо?

Боссы киевского клуба хотят вернуть в Динамо Сергея Реброва. Специалист будет иметь шанс снова возглавить клуб после ухода из сборной Украины.

Однако далеко не факт, что Ребров согласится на такой шаг. Сейчас семья наставника проживает в Испании и не планирует возвращаться на Родину из-за войны.

Это может стать помехой возвращению Реброва в Динамо. Вероятно, киевляне попытаются пригласить тренера летом, если Сергей не сможет вывести сборную Украины на ЧМ-2026.

Как Ребров стал легендой Динамо?

Напомним, что Ребров выступал за киевлян на протяжении 11-ти сезонов и забил 163 гола в их футболке согласно данным Transfermarkt. Позже украинец возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы.

Специалист тогда смог дважды выиграть УПЛ, а также добыть два Кубка и один Суперкубок Украины. Также Сергей стал последним пока тренером, которому удавалось вывести киевлян в плей-офф Лиги чемпионов.

Впоследствии Ребров удачно проявил себя в Ференцварош, Аль-Ахли и Аль-Айни. С июня 2023 года коуч возглавляет сборную Украины, с которой смог выйти на Евро-2024 и попасть в стыковые матчи квалификации ЧМ-2026.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?