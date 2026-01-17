Во время очной встречи произошел конфликт между представителями обеих команд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на UA Steel.
Читайте также Меня не отпустили, – Милевский откровенно признался, о чем жалеет после завершения карьеры
С кем подрался Милевский?
Бывший футболист Динамо во время матча медиалиги подрался с другим экс-игроком киевского клуба Сергеем Рыбалкой. Инцидент ничем серьезным не завершился, поскольку их все же успели разнять.
Сейчас о причинах конфликта между экс-динамовцами неизвестно. Отмечается, что после игры Милевский и Рыбалки пожали руки.
Милевский подрался с Рыбалкой: смотрите видео
Позже на официальной странице Ruh Media Team и UA Steel опубликовали фото, где Милевский и Рыбалка пожали руки. Также в заметке львовской команды отметили, что конфликт исчерпан, а тема закрыта.
Что известно о Милевском и Рыбалке?
Милевский выступал за киевское Динамо, а также играл в Турции, Румынии, Хорватии, Венгрии и Беларуси. Последним клубом в его карьере был закарпатский Минай, который он покинул в 2021 году, повесив бусты на гвоздь.
Сейчас он занимается ведением блога в социальных сетях, а также выступает за Ignis в футбольной медиалге.
Рыбалка в 2008 году из харьковского Арсенала перешел в Динамо, где выступал до 2017 года. Также он играл в Александрии и ЛНЗ, а также в Чехии и Турции.
В последнее время футболист выступал за Лесное, но в ноябре 2025 года объявил о завершении карьеры. В это же время его представили главным тренером Ruh Media Team.