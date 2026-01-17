Во время очной встречи произошел конфликт между представителями обеих команд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на UA Steel.

С кем подрался Милевский?

Бывший футболист Динамо во время матча медиалиги подрался с другим экс-игроком киевского клуба Сергеем Рыбалкой. Инцидент ничем серьезным не завершился, поскольку их все же успели разнять.

Сейчас о причинах конфликта между экс-динамовцами неизвестно. Отмечается, что после игры Милевский и Рыбалки пожали руки.

Милевский подрался с Рыбалкой: смотрите видео

Позже на официальной странице Ruh Media Team и UA Steel опубликовали фото, где Милевский и Рыбалка пожали руки. Также в заметке львовской команды отметили, что конфликт исчерпан, а тема закрыта.

Что известно о Милевском и Рыбалке?