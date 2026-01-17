Під час очної зустрічі стався конфлікт між представниками обох команд. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на UA Steel.

З ким побився Мілевський?

Колишній футболіст Динамо під час матчу медіаліги побився із іншим ексгравцем київського клубу Сергія Рибалки. Інцидент нічим серйозним не завершився, оскільки їх все ж встигли розборонити.

Наразі про причини конфлікту між ексдинамівцями невідомо. Зазначається, що після гри Мілевський та Рибалки потиснули руки.

Мілевський побився з Рибалкою: дивіться відео

Пізніше на офіційній сторінці Ruh Media Team та UA Steel опублікували фото, де Мілевський та Рибалка потиснули руки. Також у дописі львівської команди зазначили, що конфлікт вичерпано, а тему закриту.

