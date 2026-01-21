На момент трагічної події Чонці було 34 роки. Причини смерті ексфутболіста невідомі, про це інформує Закарпатська асоціація футболу.

Якою була кар'єра Юрія Чонки?

Він починав свою кар'єру в аматорській команді Берегвідейк з Берегового. Чонка, за даними статистичного порталу Transfermarkt, у 2011 році підписав п'ятирічний контракт з харківським Металістом.

Проте єдину гру за харків'ян він провів 21 вересня 2011 року у 1/16 фіналу Кубка України проти своєї екскоманди Берегвідейк. У 2013 році Чонка перейшов до білоруського клубу Нафтан, але згодом повернувся до Металіста.

Пізніше півзахисник перебрався в оренду до Балмазуйвароша з Угорщини. З 2020 року до середини 2021 року Чонка виступав за Ужгород, з яким здобув путівку до Першої ліги України.

