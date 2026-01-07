Новий біатлонний сезон із етапу Кубка світу у шведському Естерсунді. Любителі біатлону можуть стежити за усіма гонками безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Де відбудеться четвертий етап Кубка світу?

8 січня стартує вже четвертий етап Кубка світу з біатлону, який відбудеться у німецькому Обергофі. Це буде перший старт для біатлоністів у новому 2026 році. У програмі туру уболівальники побачать спринти, персьюти та традиційні естафети.

Розклад четвертого етапу Кубка світу 2025 – 2026

8 січня (15:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

8 січня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів жінки

10 січня (13:00) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

10 січня (15:25) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

11 січня (12:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

11 січня (15:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

У якому складі Україна виступить на Кубку світу в Обергофі?

Суспільне Спорт повідомило склад України на четвертий етап КС. Є чудові новини! До заявки жіночої збірної повертається лідерка Юлія Джима. А от Анастасія Меркушина була відправлена на Кубок IBU.

Окрім Джими Україну на етапі Кубка світу у Німеччині представлятимуть Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Олена Городна та Дарина Чалик.

Щодо української чоловічої збірної, то тут нашу країну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Денис Насико.