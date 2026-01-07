Новый биатлонный сезон с этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Любители биатлона могут следить за всеми гонками непосредственно на сайте 24 Канала.

Где состоится четвертый этап Кубка мира?

8 января стартует уже четвертый этап Кубка мира по биатлону, который состоится в немецком Оберхофе. Это будет первый старт для биатлонистов в новом 2026 году. В программе тура болельщики увидят спринты, персьюты и традиционные эстафеты.

Расписание четвертого этапа Кубка мира 2025 – 2026

8 января (12:30) – спринт 10 километров, мужчины

8 января (15:15) – спринт 7,5 километров женщины

10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров

11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

Онлайн-трансляция гонок биатлонного сезона 2025 – 2026

В каком составе Украина выступит на Кубке мира в Оберхофе?

Суспільне Спорт сообщило состав Украины на четвертый этап КС. Есть отличные новости! В заявку женской сборной возвращается лидер Юлия Джима. А вот Анастасия Меркушина была отправлена на Кубок IBU.

Кроме Джимы Украину на этапе Кубка мира в Германии будут представлять Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Елена Городна и Дарья Чалык.

Что касается украинской мужской сборной, то нашу страну будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Денис Насико.