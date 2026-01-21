Бельгійський Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання новачка. Гравцем брюссельського клубу став футболіст збірної України.
До теми Зірка збірної Німеччини та Барселони гратиме в одній команді з українцями Циганковим і Ванатом
Як Сікан залишив Туреччину?
Форвард Данило Сікан перебрався до титулованого бельгійського клубу. Раніше повідомлялось, що брюссельці хочуть взяти гравця в оренду у Трабзонспору.
Проте, як повідомляє Transfermarkt, Андерлехт вирішив повноцінно викупити Данила у турків. Сума трансферу складає близько 4 мільйонів євро.
24-річний Сікан поставив свій підпис під угодою на чотири сезони, до 2030 року. У новій команді українець гратиме під 14-им номером. Детальніше усі найважливіші трансфери цієї зими зібрали у окремому матеріалі.
Загалом Данило став вже п'ятим українцем в історії Андерлехта. Раніше за бельгійського гранда пограли Олег Ящук, Олександр Яковенко, Євген Макаренко та Богдан Михайліченко.
Як склалась кар'єра Сікана?
- Данило є вихованцем львівських Карпат, але у 2019 році перебрався у другу команду Шахтаря. Після оренд в Маріуполь та німецьку Ганзу Сікан нарешті став гравцем основи "гірників".
- Нападник відіграв 116 матчів за донеччан, забивши 31 гол У січні 2025-го форвард перейшов у Трабзонспор на 6 мільйонів євро, але стати важливою частиною турецького клубу так і не зміг (7 голів у 34-х матчах).
- Крім того, Данило періодично викликається у збірну України. У її складі він вже провів 7 ігор, забивши один м'яч. Також Сікан ставав чемпіоном світу U-20 у 2019 році у складі юнацької збірної.
- Наразі Андерлехт посідає четверте місце в чемпіонаті Бельгії, відстаючи від лідера на десять балів. Загалом клуб 34 рази вигравав місцеву лігу, утримуючи рекорд за цим показником.