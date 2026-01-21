Бельгийский Андерлехт на своем официальном сайте объявил о подписании новичка. Игроком брюссельского клуба стал футболист сборной Украины.
Как Сикан покинул Турцию?
Форвард Даниил Сикан перебрался в титулованный бельгийский клуб. Ранее сообщалось, что брюссельцы хотят взять игрока в аренду у Трабзонспора.
Однако, как сообщает Transfermarkt, Андерлехт решил полноценно выкупить Даниила у турок. Сумма трансфера составляет около 4 миллионов евро.
24-летний Сикан поставил свою подпись под соглашением на четыре сезона, до 2030 года. В новой команде украинец будет играть под 14-ым номером. Подробнее все важнейшие трансферы этой зимы собрали в отдельном материале.
В общем Даниил стал уже пятым украинцем в истории Андерлехта. Ранее за бельгийского гранда поиграли Олег Ящук, Александр Яковенко, Евгений Макаренко и Богдан Михайличенко.
Как сложилась карьера Сикана?
- Даниил является воспитанником львовских Карпат, но в 2019 году перебрался во вторую команду Шахтера. После аренд в Мариуполь и немецкую Ганзу Сикан наконец стал игроком основы "горняков".
- Нападающий отыграл 116 матчей за дончан, забив 31 гол В январе 2025-го форвард перешел в Трабзонспор на 6 миллионов евро, но стать важной частью турецкого клуба так и не смог (7 голов в 34-х матчах).
- Кроме того, Даниил периодически вызывается в сборную Украины. В ее составе он уже провел 7 игр, забив один мяч. Также Сикан становился чемпионом мира U-20 в 2019 году в составе юношеской сборной.
- Сейчас Андерлехт занимает четвертое место в чемпионате Бельгии, отставая от лидера на десять баллов. В целом клуб 34 раза выигрывал местную лигу, удерживая рекорд по этому показателю.