Каталонський клуб вже оформив підписання хавбека Клаудіо Ечеверрі. Тепер же партнером Циганкова та Ваната стане відомий гравець збірної Німеччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Жирони.

Хто підсилив Жирону?

Каталонці оголосили про підписання досвідченого воротаря Марка-Андре тер Штегена. 33-річний німець перейшов на правах оренди до кінця поточного сезону. Детальніше усі найважливіші трансфери цієї зими зібрали у окремому матеріалі.

Марк-Андре довго заліковував травму, тому втратив місце в основі Барселони. Цієї кампанії основним кіпером "блаугранас" став новачком Жоан Гарсія, якого придбали у Еспаньола за 25 мільйонів євро.

В сезоні 2025 – 2026 тер Штеген відіграв лише один матч в Кубку Іспанії. Загалом же воротар став легендою Барселони. Він приєднався до команди у 2014 році та за цей час відіграв 423 матчі за клуб згідно з даними Transfermarkt.

На його рахунку 176 кліншитів. Німець допоміг "блаугранас" виграти 19 титулів, серед яких шість трофеїв Ла Ліги та Ліга чемпіонів. Він був останнім гравцем-переможцем ЛЧ, який ще залишався у Барселоні. Також на рахунку кіпера 44 матчі за збірну Німеччини.

Як Ванат та Циганков виступають за Жирону?