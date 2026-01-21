Каталонський клуб вже оформив підписання хавбека Клаудіо Ечеверрі. Тепер же партнером Циганкова та Ваната стане відомий гравець збірної Німеччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Жирони.
Хто підсилив Жирону?
Каталонці оголосили про підписання досвідченого воротаря Марка-Андре тер Штегена. 33-річний німець перейшов на правах оренди до кінця поточного сезону. Детальніше усі найважливіші трансфери цієї зими зібрали у окремому матеріалі.
Марк-Андре довго заліковував травму, тому втратив місце в основі Барселони. Цієї кампанії основним кіпером "блаугранас" став новачком Жоан Гарсія, якого придбали у Еспаньола за 25 мільйонів євро.
В сезоні 2025 – 2026 тер Штеген відіграв лише один матч в Кубку Іспанії. Загалом же воротар став легендою Барселони. Він приєднався до команди у 2014 році та за цей час відіграв 423 матчі за клуб згідно з даними Transfermarkt.
На його рахунку 176 кліншитів. Німець допоміг "блаугранас" виграти 19 титулів, серед яких шість трофеїв Ла Ліги та Ліга чемпіонів. Він був останнім гравцем-переможцем ЛЧ, який ще залишався у Барселоні. Також на рахунку кіпера 44 матчі за збірну Німеччини.
Як Ванат та Циганков виступають за Жирону?
- Віктор Циганков перейшов у стан каталонців у січні 2023 року і за цей час вже записав на свій рахунок 18 голів та 20 асистів. У поточній кампанії вінгер оформив 5 голів в 13-ти зустрічах в усіх турнірах.
- До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа. У свою чергу Ванат став гравцем Жирони влітку 2025 року.
- Трансфер форварда Динамо обійшовся каталонцям приблизно у 15 мільйонів євро. Українець вже має у своєму активі 6 голів у 18 зустрічах.
- Після 20-ти турів Ла Ліги Жирона посідає 11 місце в турнірній таблиці. Команда Мічела виграла три останні зустрічі та відірвалась від зони вильоту на п'ять очок.