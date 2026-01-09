Традиційно посеред сезону у команд є змога як підсилитися, так і скинути зайвих гравців, знайшовши їм нові команди. 24 Канал збирає для читачів усе найцікавіше про трансфери цієї зими.
Чого чекати від трансферного вікна?
Зазвичай клуби витрачають великі кошти влітку перед стартом сезону. Проте і зимові трансфери нерідко бували дороговартісними. Вашій увазі – топ-10 найбільших трансферів взимку за всю історію:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
РІК
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Філіппе Коутінью
|
2018
|
Ліверпуль
|
Барселона
|
135 мільйонів євро
|
2
|
Енцо Фернандес
|
2023
|
Бенфіка
|
Челсі
|
121 мільйон євро
|
3
|
Вірджил ван Дейк
|
2018
|
Саутгемптон
|
Ліверпуль
|
84,7 мільйона євро
|
4
|
Душан Влахович
|
2022
|
Фіорентина
|
Ювентус
|
83,5 мільйона євро
|
5
|
Михайло Мудрик
|
2023
|
Шахтар
|
Челсі
|
70 мільйонів євро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
2024
|
Бенфіка
|
ПСЖ
|
65 мільйонів євро
|
7
|
Бруну Фернандеш
|
2020
|
Спортинг
|
Манчестер Юн.
|
65 мільйонів євро
|
8
|
Емерік Ляпорт
|
2018
|
Атлетік
|
Манчестер Сіті
|
65 мільйонів євро
|
9
|
Крістіан Пулішич
|
2019
|
Боруссія Д
|
Челсі
|
64 мільйони євро
|
10
|
П'єр-Емерік Обамеянг
|
2018
|
Боруссія Д
|
Арсенал
|
63,7 мільйона євро
Цієї ж зими чутки прогнозують відхід багатьох зірок зі своїх клубів. Реал готовий попрощатися із Вінісіусом, який залишається в тіні Кіліана Мбаппе та готовий податися в Саудівську Аравію.
Туди ж може відправитись і Мохамед Салах. У грудні єгиптянин вступив у відкритий конфлікт із тренером Ліверпуля Арне Слотом і клуб встав на бік коуча.
Серед українців також є чимало чуток щодо переходів. Активно шукає собі нову команду Артем Довбик, який не має довіру тренера в Ромі. Також у нових клубах можуть опинитися Віталій Миколенко, Анатолій Трубін, Юхим Конопля та Микола Шапаренко.
Відзначимо, що у всіх топ-лігах трансферне вікно закривається ввечері 2 лютого. В Україні ж можливість підписувати нових футболістів діятиме до кінця лютого.
Усі офіційні трансфери та чутки зимового міжсезоння 2026
Ковалівська команда попрощалась із нігерійським нападником Матіасом Оєвусі. Клуб Раджа Касабланка заплатив за гравця 300 тисяч євро. Черкасці підсилили опорну зону цієї зими. За 300 тисяч євро ЛНЗ підписав Адама Якубу зі словацького Тренчина. Житомирське Полісся оформило трансфер півзахисника з Косова Ліндона Емерллаху за 1,5 мільйона євро. Перед цим гравець виступав за румунський ЧФР Клуж. Клуб з Франкфурта відправив в оренду у Ніццу центрфорварда Елі Ваї та підписав іншого француза Арно Калімуендо з Ноттінгем Форест. Теж оренда. Черкаський клуб придбав двох гравців Кривбаса. Артур Микитишин та Єгор Твердохліб продовжать кар'єру в ЛНЗ. Зірка ЛНЗ Проспер Оба перейшов у Шахтар. Нігерієць, який забив 7 голів у першій частині УПЛ, обійшовся "гірникам" у 4,5 мільйона євро. Тоттенхем продав Бреннана Джонсона у Крістал Пелес. Півроку тому валієць забив переможний м'яч "шпор" у фіналі Ліги Європи. Сума – 40 мільйонів євро. Аргентинський нападник Таті Кастельянос став гравцем Вест Гема. Футболіст Лаціо обійшовся лондонцям у 29 мільйонів євро.
Колос продав африканця
Новий нігерієць в ЛНЗ
Полісся бере опорника
Ротація в Айнтрахті
Подвійне підсилення ЛНЗ
Шахтар краде форварда у конкурента
Герой Тоттенхем залишив клуб
Вест Гем підписав форвард
