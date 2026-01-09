Традиційно посеред сезону у команд є змога як підсилитися, так і скинути зайвих гравців, знайшовши їм нові команди. 24 Канал збирає для читачів усе найцікавіше про трансфери цієї зими.

Чого чекати від трансферного вікна?

Зазвичай клуби витрачають великі кошти влітку перед стартом сезону. Проте і зимові трансфери нерідко бували дороговартісними. Вашій увазі – топ-10 найбільших трансферів взимку за всю історію:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ РІК ЗВІДКИ КУДИ СУМА 1 Філіппе Коутінью 2018 Ліверпуль Барселона 135 мільйонів євро 2 Енцо Фернандес 2023 Бенфіка Челсі 121 мільйон євро 3 Вірджил ван Дейк 2018 Саутгемптон Ліверпуль 84,7 мільйона євро 4 Душан Влахович 2022 Фіорентина Ювентус 83,5 мільйона євро 5 Михайло Мудрик 2023 Шахтар Челсі 70 мільйонів євро 6 Гонсалу Рамуш 2024 Бенфіка ПСЖ 65 мільйонів євро 7 Бруну Фернандеш 2020 Спортинг Манчестер Юн. 65 мільйонів євро 8 Емерік Ляпорт 2018 Атлетік Манчестер Сіті 65 мільйонів євро 9 Крістіан Пулішич 2019 Боруссія Д Челсі 64 мільйони євро 10 П'єр-Емерік Обамеянг 2018 Боруссія Д Арсенал 63,7 мільйона євро

Цієї ж зими чутки прогнозують відхід багатьох зірок зі своїх клубів. Реал готовий попрощатися із Вінісіусом, який залишається в тіні Кіліана Мбаппе та готовий податися в Саудівську Аравію.

Туди ж може відправитись і Мохамед Салах. У грудні єгиптянин вступив у відкритий конфлікт із тренером Ліверпуля Арне Слотом і клуб встав на бік коуча.

Серед українців також є чимало чуток щодо переходів. Активно шукає собі нову команду Артем Довбик, який не має довіру тренера в Ромі. Також у нових клубах можуть опинитися Віталій Миколенко, Анатолій Трубін, Юхим Конопля та Микола Шапаренко.

Відзначимо, що у всіх топ-лігах трансферне вікно закривається ввечері 2 лютого. В Україні ж можливість підписувати нових футболістів діятиме до кінця лютого.

Усі офіційні трансфери та чутки зимового міжсезоння 2026