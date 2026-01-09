Традиційно посеред сезону у команд є змога як підсилитися, так і скинути зайвих гравців, знайшовши їм нові команди. 24 Канал збирає для читачів усе найцікавіше про трансфери цієї зими.

До теми Чемпіонат Англії 2025 – 2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця АПЛ

Чого чекати від трансферного вікна?

Зазвичай клуби витрачають великі кошти влітку перед стартом сезону. Проте і зимові трансфери нерідко бували дороговартісними. Вашій увазі – топ-10 найбільших трансферів взимку за всю історію:

МІСЦЕ

ГРАВЕЦЬ

РІК

ЗВІДКИ

КУДИ

СУМА

1

Філіппе Коутінью

2018

Ліверпуль

Барселона

135 мільйонів євро

2

Енцо Фернандес

2023

Бенфіка

Челсі

121 мільйон євро

3

Вірджил ван Дейк

2018

Саутгемптон

Ліверпуль

84,7 мільйона євро

4

Душан Влахович

2022

Фіорентина

Ювентус

83,5 мільйона євро

5

Михайло Мудрик

2023

Шахтар

Челсі

70 мільйонів євро

6

Гонсалу Рамуш

2024

Бенфіка

ПСЖ

65 мільйонів євро

7

Бруну Фернандеш

2020

Спортинг

Манчестер Юн.

65 мільйонів євро

8

Емерік Ляпорт

2018

Атлетік

Манчестер Сіті

65 мільйонів євро

9

Крістіан Пулішич

2019

Боруссія Д

Челсі

64 мільйони євро

10

П'єр-Емерік Обамеянг

2018

Боруссія Д

Арсенал

63,7 мільйона євро

Цієї ж зими чутки прогнозують відхід багатьох зірок зі своїх клубів. Реал готовий попрощатися із Вінісіусом, який залишається в тіні Кіліана Мбаппе та готовий податися в Саудівську Аравію.

Туди ж може відправитись і Мохамед Салах. У грудні єгиптянин вступив у відкритий конфлікт із тренером Ліверпуля Арне Слотом і клуб встав на бік коуча.

Серед українців також є чимало чуток щодо переходів. Активно шукає собі нову команду Артем Довбик, який не має довіру тренера в Ромі. Також у нових клубах можуть опинитися Віталій Миколенко, Анатолій Трубін, Юхим Конопля та Микола Шапаренко.

Відзначимо, що у всіх топ-лігах трансферне вікно закривається ввечері 2 лютого. В Україні ж можливість підписувати нових футболістів діятиме до кінця лютого.

Усі офіційні трансфери та чутки зимового міжсезоння 2026

Колос продав африканця

Ковалівська команда попрощалась із нігерійським нападником Матіасом Оєвусі. Клуб Раджа Касабланка заплатив за гравця 300 тисяч євро.

Новий нігерієць в ЛНЗ

Черкасці підсилили опорну зону цієї зими. За 300 тисяч євро ЛНЗ підписав Адама Якубу зі словацького Тренчина.

Полісся бере опорника

Житомирське Полісся оформило трансфер півзахисника з Косова Ліндона Емерллаху за 1,5 мільйона євро. Перед цим гравець виступав за румунський ЧФР Клуж.

Ротація в Айнтрахті

Клуб з Франкфурта відправив в оренду у Ніццу центрфорварда Елі Ваї та підписав іншого француза Арно Калімуендо з Ноттінгем Форест. Теж оренда.

Подвійне підсилення ЛНЗ

Черкаський клуб придбав двох гравців Кривбаса. Артур Микитишин та Єгор Твердохліб продовжать кар'єру в ЛНЗ.

Шахтар краде форварда у конкурента

Зірка ЛНЗ Проспер Оба перейшов у Шахтар. Нігерієць, який забив 7 голів у першій частині УПЛ, обійшовся "гірникам" у 4,5 мільйона євро.

Герой Тоттенхем залишив клуб

Тоттенхем продав Бреннана Джонсона у Крістал Пелес. Півроку тому валієць забив переможний м'яч "шпор" у фіналі Ліги Європи. Сума – 40 мільйонів євро.

Вест Гем підписав форвард

Аргентинський нападник Таті Кастельянос став гравцем Вест Гема. Футболіст Лаціо обійшовся лондонцям у 29 мільйонів євро.