На жаль, частина з них повернулася з поля бою на щиті. Напередодні українська спортивна спільнота втратила ще одного свого представника – Максима Горобця, повідомив Департамент молоді та спорту міста Києва.
Що відомо про загиблого воїна?
Він народився у столиці в 1993 році. Навчався у київській школи №313, де поглиблено вивчав інформаційні технології.
Максим з юних років захоплювався дзюдо та самбо. Це хобі переросло у професію й Горобець згодом став майстром спорту в них.
Пізніше перейшов на посаду тренера та почав сам готувати наступне покоління борців. Проте після початку повномасштабного вторгнення залишив улюблену справу та вже 7 березня 2022 року став частиною сил оборони України.
Спортсмен служив у 5-му прикордонному загоні. Він пройшов через важкі бої в найгарячіших точках фронту, зокрема, воював під Бахмутом.
У війську мав позивний "Бритва". Свій останній бій він прийняв 4 січня 2026 року.
Спортивне дитинство та юність Максима прийшли в нашому клубі. Він був багаторазовим призером міських та всеукраїнських турнірів з дзюдо та боротьби самбо, майстер спорту України. Вічна та світла пам'ять… Доземний уклін та щирі співчуття батькам,
– написали в київському СК "Тріумф".
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Максиму Горобцю…
Що відомо про останні втрати українського спорту на фронті?
На жаль, лише за нинішню зиму це вже не перша втрата серед українських спортсменів.
4 грудня загинув Андрій Яременко, який присвятив себе греко-римській боротьбі, він був представником збірної України.
Також на фронті обірвалося життя Едуарда Петрика – колишнього футзаліста рівненського Кардинала.
13 січня загинув досвідчений гандболіст Віталій Масло. Він отримав важкі поранення після обстрілу й лікарі місяць боролись за його життя, проте врятувати 51-річного спортсмена, на жаль, не вдалось.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло вже понад 600 українських спортсменів і тренерів.