На жаль, частина з них повернулася з поля бою на щиті. Напередодні українська спортивна спільнота втратила ще одного свого представника – Максима Горобця, повідомив Департамент молоді та спорту міста Києва.

Що відомо про загиблого воїна?

Він народився у столиці в 1993 році. Навчався у київській школи №313, де поглиблено вивчав інформаційні технології.

Максим з юних років захоплювався дзюдо та самбо. Це хобі переросло у професію й Горобець згодом став майстром спорту в них.

Пізніше перейшов на посаду тренера та почав сам готувати наступне покоління борців. Проте після початку повномасштабного вторгнення залишив улюблену справу та вже 7 березня 2022 року став частиною сил оборони України.

Спортсмен служив у 5-му прикордонному загоні. Він пройшов через важкі бої в найгарячіших точках фронту, зокрема, воював під Бахмутом.

У війську мав позивний "Бритва". Свій останній бій він прийняв 4 січня 2026 року.

Спортивне дитинство та юність Максима прийшли в нашому клубі. Він був багаторазовим призером міських та всеукраїнських турнірів з дзюдо та боротьби самбо, майстер спорту України. Вічна та світла пам'ять… Доземний уклін та щирі співчуття батькам,

– написали в київському СК "Тріумф".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Максиму Горобцю…

