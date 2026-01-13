Напередодні цей сумний список, на жаль, поповнився ім'ям чергового воїна зі світу спорту. Загинув український борець Андрій Яременко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Комітет молоді та спорту ВРУ.

Що відомо про загибель Андрія Яременка?

Трагічна подія сталася 4 грудня 2025 року. Андрій загинув, боронячи Україну від російських загарбників, на Запорізькому напрямку.

До свого 26-річчя воїн не дожив лише дев’ять днів… Яременко був мобілізований у 2025 році та служив оператором безпілотних систем у складі 115-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

Він виконував складні бойові завдання, що вимагали холодного розуму, точності та витримки – якостей, які він роками виховував у спорті. Побратими й командири знали його як зібраного, врівноваженого та відповідального воїна,

– йдеться в повідомленні.

Перший тренер полеглого воїна Дмитро Піскун розповів, яким запам'ятав свого підопічного. Він відзначив техніку спортсмена та його неймовірну жагу до перемог.

"Я побачив у тоді ще восьмирічному хлопчику справжнього чемпіона з перших днів нашого знайомства. Протягом п'яти років ми подорожували всією Україною, змагаючись і здобуваючи медалі різного ґатунку. Андрій дивував своєю технікою, силою, стратегією та безпомилковістю. Він ніколи не здавався та завжди проявляв волю до перемоги. Чемпіоном Андрій ставав не на змаганнях, а в залі, важко та сумлінно працюючи щодня", – написав тренер у соцмережах.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Андрію Яременку…

Як Яременко був залучений у спорт?

Полеглий воїн із семи років почав займатися спортом. Він присвятив себе греко-римській боротьбі, в якій досягнув чималих успіхів.

Був багаторазовим призером чемпіонатів і Кубків України, представляв Житомирщину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Також Яременко входив до складу збірної України, а на чемпіонаті світу серед кадетів посів 10-те місце.

Мав ступінь магістра у Житомирському державному університеті імені Івана Франка та мріяв працювати тренером, щоб передавати наступним поколінням силу характеру та любов до спорту.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року на війні загинули ще декілька українських спортсменів. Зокрема, своє життя за вільну Україну віддав хокеїст Олександр Ніконов.