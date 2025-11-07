Життя хокеїста київського клубу ШВСМ Олександра Ніконова обірвалося 5 листопада 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ШВСМ.

Що відомо про загиблого хокеїста?

У короткому некролозі ХК ШВСМ повідомляється, що Олександр Ніконов мав звання сержанту у лавах ЗСУ та залишався гравцем клубу.

Вчора обірвалося життя штаб-сержанта ЗСУ та гравця ХК «ШВСМ» Київ Ніконова Олександра. На щиті,

– йдеться у повідомленні ШВСМ.

Зазначимо, що Олександр Ніколов у складі ШВСМ Київ брав участь у матчах Української аматорської хокейної ліги (УАХЛ). Одним з напрямів Ліги була допомога воїнам-хокеїстам та їх підрозділам.

В інтерв'ю Федерації хокею України, яке було опубліковано у квітні 2024 року, Олександр Ніконов розповідав про значення аматорської ліги.

"Я граю у хокей з дитинства, а у дорослому віці цей спорт став для мене можливістю підтримувати фізичну форму. Коли з’являється можливість відпустки під час моєї служби у ЗСУ, я намагаюся знаходити час для хокейних тренувань та ігор.

Хокей – ефективний спосіб психологічного перезавантаження та для підтримки як фізичного, так і ментального здоров’я. Тому я вважаю важливим популяризацію аматорського хокею й створення єдиної Ліги для гравців-аматорів", – розповідав Ніконов.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Олександру Ніконову.

