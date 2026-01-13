Накануне этот печальный список, к сожалению, пополнился именем очередного воина из мира спорта. Погиб украинский борец Андрей Яременко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Комитет молодежи и спорта ВРУ.

Что известно о гибели Андрея Яременко?

Трагическое событие произошло 4 декабря 2025 года. Андрей погиб, защищая Украину от российских захватчиков, на Запорожском направлении.

До своего 26-летия воин не дожил всего девять дней... Яременко был мобилизован в 2025 году и служил оператором беспилотных систем в составе 115-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Он выполнял сложные боевые задачи, требовали холодного ума, точности и выдержки – качеств, которые он годами воспитывал в спорте. Побратимы и командиры знали его как собранного, уравновешенного и ответственного воина,

– говорится в сообщении.

Первый тренер павшего воина Дмитрий Пискун рассказал, каким запомнил своего подопечного. Он отметил технику спортсмена и его невероятную жажду побед.

"Я увидел в тогда еще восьмилетнем мальчике настоящего чемпиона с первых дней нашего знакомства. В течение пяти лет мы путешествовали по всей Украине, соревнуясь и завоевывая медали разного достоинства. Андрей удивлял своей техникой, силой, стратегией и безошибочностью. Он никогда не сдавался и всегда проявлял волю к победе. Чемпионом Андрей становился не на соревнованиях, а в зале, тяжело и добросовестно работая каждый день", – написал тренер в соцсетях.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Андрею Яременко…

Как Яременко был вовлечен в спорт?

Павший воин с семи лет начал заниматься спортом. Он посвятил себя греко-римской борьбе, в которой достиг немалых успехов.

Был многократным призером чемпионатов и Кубков Украины, представлял Житомирскую область на всеукраинских и международных соревнованиях.

Также Яременко входил в состав сборной Украины, а на чемпионате мира среди кадетов занял 10-е место.

Имел степень магистра в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко и мечтал работать тренером, чтобы передавать следующим поколениям силу характера и любовь к спорту.

Напомним, что в конце 2025 года на войне погибли еще несколько украинских спортсменов. В частности, свою жизнь за свободную Украину отдал хоккеист Александр Никонов.