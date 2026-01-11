На столицу Украины направили почти 250 беспилотников и 35 ракет различных типов. Пять человек погибли, еще немало жителей Киева получили травмы, в том числе и представители мира спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Олега Торохтия.

Как пострадала квартира тяжелоатлетов?

В результате атаки на Киев потеряли жилье известные тяжелоатлеты Игорь и Юлия Шимечко. Соответствующее сообщение у себя в инстаграм опубликовал мужчина.

"Примерно в 2:40 в квартиру под нами залетел шахед. Это пять секунд, от звука "мопеда", который приближается, до сильного удара, огня, стекла и тому подобное. От взрыва мгновенно отвалился балкон, а кухня превратилась в просто отдельно нависающую конструкцию. Далее, привычная реакция – паника, попытка понять, где горит и почему столько дыма", – рассказывает Игорь.

В этот момент не понимаешь, что ходишь по стеклу босиком, а просто пытаешься что-то собрать. Далее – понимание, что квартир под тобой не существует больше, и все держится на каком-то одном кривом столбике. В такие мгновения понимаешь фразу "хорошо, что все живы". Берегите себя, ходите в укрытие. Сегодня нам повезло. Два метра выше и мы бы стали уже "привычной" статистикой,

– написал Шимечко.

Призер чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Алексей Торохтий присоединился к распространению информации о теракте. Он призвал тяжелоатлетическое сообщество помочь своим коллегам.

Как выглядит квартира Шимечко после обстрела: смотреть видео

Ранее Общественное Харьков сообщало, что Россия ударом "Искандера" убила 17-летнюю чемпионку Украины Карину Бахур. А в Сумской области погиб призер чемпионата Украины по волейболу Виталий Луцюк

Что известно о семье Шимечко?