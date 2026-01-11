На столицу Украины направили почти 250 беспилотников и 35 ракет различных типов. Пять человек погибли, еще немало жителей Киева получили травмы, в том числе и представители мира спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Олега Торохтия.
Как пострадала квартира тяжелоатлетов?
В результате атаки на Киев потеряли жилье известные тяжелоатлеты Игорь и Юлия Шимечко. Соответствующее сообщение у себя в инстаграм опубликовал мужчина.
"Примерно в 2:40 в квартиру под нами залетел шахед. Это пять секунд, от звука "мопеда", который приближается, до сильного удара, огня, стекла и тому подобное. От взрыва мгновенно отвалился балкон, а кухня превратилась в просто отдельно нависающую конструкцию. Далее, привычная реакция – паника, попытка понять, где горит и почему столько дыма", – рассказывает Игорь.
В этот момент не понимаешь, что ходишь по стеклу босиком, а просто пытаешься что-то собрать. Далее – понимание, что квартир под тобой не существует больше, и все держится на каком-то одном кривом столбике. В такие мгновения понимаешь фразу "хорошо, что все живы". Берегите себя, ходите в укрытие. Сегодня нам повезло. Два метра выше и мы бы стали уже "привычной" статистикой,
– написал Шимечко.
Призер чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Алексей Торохтий присоединился к распространению информации о теракте. Он призвал тяжелоатлетическое сообщество помочь своим коллегам.
Как выглядит квартира Шимечко после обстрела: смотреть видео
Ранее Общественное Харьков сообщало, что Россия ударом "Искандера" убила 17-летнюю чемпионку Украины Карину Бахур. А в Сумской области погиб призер чемпионата Украины по волейболу Виталий Луцюк
Что известно о семье Шимечко?
- Отметим, что Игорь является уроженцем Львова. Он дважды становился чемпионом Европы, а также выигрывал "бронзу" на чемпионате мира в 2009 году в весовой категории свыше 105 килограммов.
- Кроме того, тяжелоатлет был участник трех Олимпиад. В 2008 году в Пекине он занял шестое место, а в Лондоне в 2012-м остановился в шаге от медали (4 место).
- Его жена Юлия также является чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира. На Олимпиаде-2012 Юлии удалось получить бронзовую медаль, но позже ее аннулировали из-за положительной допинг-пробы.
- Сейчас Игорь работает тренером в клубе Crossfit Banda, пара вместе воспитывает дочь. К слову, родной брат Юлии является мастером спорта СССР по тяжелой атлетике, а сейчас переехал в Россию и поддерживает войну против Украины.