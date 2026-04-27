Инцидент произошел во время церемонии награждения на континентальном первенстве, где украинка завоевала три бронзовые медали. Ситуация быстро переросла в громкий международный скандал, пишет insidethegames.

Что произошло?

Во время награждения украинская спортсменка отказалась делать совместное фото с представительницей России. Ирина Домбровская вела себя корректно и не нарушала регламента, однако принципиально избежала контакта с атлеткой страны-агрессора.

Несмотря на это, ситуация вызвала резонанс. Организаторы пытались убедить украинку изменить решение, но она осталась непреклонной.

Реакция федерации и новые детали

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани раскритиковал действия украинки и сделал ей замечание. Это вызвало волну возмущения, ведь многие считают, что спортсменка имела полное право на такую позицию.

Ирину Домбровскую поддержали представители Международной федерации тяжелой атлетики, а также некоторые спортсмены. К примеру Сара Дейвис (Великобритания), бывшая председатель Комиссии спортсменов IWF и золотая медалистка Батуми, публично выступила на стороне украинки.

Я поддерживаю решение этих спортсменов не делить пьедестал. Соревнования – это о спортсменах и их упорном труде, а не об исполнительном совете и их мнении!,

– заявила Дейвис.

Форрестер Осей, нынешний председатель Комиссии спортсменов IWF, также опубликовал заявление солидарности, выразив обеспокоенность давлением, которое оказывается на спортсменку.

Мне очень обидно видеть это видео с чемпионата Европы. Это ее право и обязанность пользоваться свободой слова без всякого страха. Спорт также может быть пространством для личного самовыражения и отдачи уважения погибшим товарищам. Мы солидарны со спортсменкой,

– добавил он.

Напомним, Ирина Домбровская стала одной из героинь чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Грузии, где завоевала сразу три бронзовые награды. Она финишировала третьей в рывке, толчка и по сумме упражнений.