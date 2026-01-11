На столицю України направили майже 250 безпілотників та 35 ракет різних типів. П'ятеро людей загинули, ще чимало мешканців Києва отримали травми, в тому числі і представники світу спорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Олега Торохтія.

Як постраждала квартира важкоатлетів?

Внаслідок атаки на Київ втратили житло відомі важкоатлети Ігор та Юлія Шимечко. Відповідний допис у себе в інстаграм опублікував чоловік.

"Приблизно о 2:40 у квартиру під нами залетів шахед. Це п'ять секунд, від звуку "мопеда", який наближається, до сильного удару, вогню, скла тощо. Від вибуху миттєво відвалився балкон, а кухня перетворилася на просто окремо надвисаючу конструкцію. Далі, звична реакція – паніка, спроба зрозуміти, де горить і чого стільки диму", – розповідає Ігор.

В цей момент не розумієш, що ходиш по склу босоніж, а просто намагаєшся щось зібрати. Далі – розуміння, що квартир під тобою не існує більше, і все тримається на якомусь одному кривому стовпчику. В такі миті розумієш фразу "добре, що всі живі". Бережіть себе, ходіть в укриття. Сьогодні нам пощастило. Два метри вище і ми б стали вже "звичною" статистикою,

– написав Шимечко.

Призер чемпіонатів світу і Європи з важкої атлетики Олексій Торохтій долучився до розповсюдження інформації про теракт. Він закликав важкоатлетичну спільноту допомогти своїм колегам.

Раніше Суспільне Харків повідомляло, що Росія ударом "Іскандера" вбила 17-річну чемпіонку України Карину Бахур. А на Сумщині загинув призер чемпіонату України з волейболу Віталій Луцюк

Що відомо про родину Шимечків?