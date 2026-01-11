На столицю України направили майже 250 безпілотників та 35 ракет різних типів. П'ятеро людей загинули, ще чимало мешканців Києва отримали травми, в тому числі і представники світу спорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Олега Торохтія.
До теми Чемпіони світу та рекордсмени: кого втратив український спорт через війну з Росією у 2025 році
Як постраждала квартира важкоатлетів?
Внаслідок атаки на Київ втратили житло відомі важкоатлети Ігор та Юлія Шимечко. Відповідний допис у себе в інстаграм опублікував чоловік.
"Приблизно о 2:40 у квартиру під нами залетів шахед. Це п'ять секунд, від звуку "мопеда", який наближається, до сильного удару, вогню, скла тощо. Від вибуху миттєво відвалився балкон, а кухня перетворилася на просто окремо надвисаючу конструкцію. Далі, звична реакція – паніка, спроба зрозуміти, де горить і чого стільки диму", – розповідає Ігор.
В цей момент не розумієш, що ходиш по склу босоніж, а просто намагаєшся щось зібрати. Далі – розуміння, що квартир під тобою не існує більше, і все тримається на якомусь одному кривому стовпчику. В такі миті розумієш фразу "добре, що всі живі". Бережіть себе, ходіть в укриття. Сьогодні нам пощастило. Два метри вище і ми б стали вже "звичною" статистикою,
– написав Шимечко.
Призер чемпіонатів світу і Європи з важкої атлетики Олексій Торохтій долучився до розповсюдження інформації про теракт. Він закликав важкоатлетичну спільноту допомогти своїм колегам.
Як виглядає квартира Шимечків після обстрілу: дивитися відео
Раніше Суспільне Харків повідомляло, що Росія ударом "Іскандера" вбила 17-річну чемпіонку України Карину Бахур. А на Сумщині загинув призер чемпіонату України з волейболу Віталій Луцюк
Що відомо про родину Шимечків?
Зазначимо, що Ігор є уродженцем Львова. Він двічі ставав чемпіоном Європи, а також вигравав "бронзу" на чемпіонаті світу у 2009 році у ваговій категорії понад 105 кілограмів.
Крім того, важкоатлет був учасник трьох Олімпіад. У 2008 році в Пекіні він посів шосте місце, а у Лондоні у 2012-му зупинився за крок від медалі (4 місце).
Його дружина Юлія також є чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою чемпіонату світу. На Олімпіаді-2012 Юлії вдалось здобути бронзову медаль, але пізніше її анулювали через позитивну допінг-пробу.
Нині Ігор працює тренером у клубі Crossfit Banda, пара разом виховує донечку. До слова, рідний брат Юлії є майстром спорту СРСР з важкої атлетики, а нині переїхав до Росії та підтримує війну проти України.