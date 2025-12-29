У 2025-му році обірвалось життя не одного десятка представників українського спорту. Серед них регбісти, каратисти, дзюдоїсти та атлети інших видів спорту, повідомляє 24 Канал.

Хто зі спортсменів загинув через війну у 2025-му?

На жаль, через Росію гинуть маленькі діти, шлях яких у спорті лише починався. У ніч на 31 липня росіяни вчергове обстріляли столицю України. Внаслідок атаки загинув 6-річний хлопчик Матвій Марченко, який займався карате у клубі "Сен-Бін".

Лікарі намагались реанімувати хлопчика, але 2-годинні заходи не допомогли. Хлопчик помер дорогою до лікарні. Матвій 1,5 року займався карате, а його наставник Ігор Єфименко із теплотою пригадував тренування юного каратиста. Тренер відзначив його цілеспрямованість та дисциплінованість.

Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: "Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях,

– процитувала слова тренера Федерація карате України.



Матвій Марченко / Фото Федерації карате України

Росія обірвала життя цілої низки регбістів, серед яких Олексій Розенталь, ексгравець регбійного клубу Дніпро, а також Микола Гетьманов із харківського клубу Легіон XIII.

Розенталь через важку травму був змушений достроково завершити кар'єру. На початку повномасштабного вторгнення Олексій поповнив лави ЗСУ, доєднавшись до 98-го батальйону ТрО, який згодом став 1-м механізованим батальйоном 3-ї штурмової бригади. Брав участь у боях на Запорізькому та Харківському напрямках. Воював у пекельних Бахмуті та Авдіївці.



Олексій Розенталь / Фото Федерації регбі України

За мужність та заслуги перед країною був нагороджений відзнаками "Сталевий Хрест", "Золотий Хрест", "Хрест Хоробрих", медаллю "Лицарський Хрест" та орденом "За мужність" III ступеня.

На жаль, 1 вересня 2025 року ворог забрав життя колишнього регбіста. Розенталю, який мав прізвисько "Внук", було лише 34 роки.

Щодо іншого представника регбі, то Гетьманов був бійцем спецпідрозділу КОРД. Окупант позбавив життя українського регбіста на Куп’янському напрямку.



Микола Гетьманов / Фото ФРУ

На фронті також поклав своє життя за свободу та незалежність України дзюдоїст Андрій Сіробаба. Захисник сам родом із Донеччини, тому війна його застала ще у 2014-му, коли почали бойові дії на Донбасі. Дзюдоїст та його родина виїхала із рідного Слов'янська та переїхала у Полтаву.

Після 24 лютого 2022 року Сіробаба підписав контракт. Спортсмен був бійцем 3-ї Окремої штурмової бригади. Свій останній бій Андрій прийняв під час бойового завдання поблизу села Греківка Луганської області. Йому було лише 23 роки.



Андрій Сіробаба / Фото Спортивний комітет України

Також у віці 23-х років обірвалось життя чемпіона світу з кікбоксингу Дениса Фуртаса. Він не лише був чемпіоном світу з французького боксу Сават та кікбоксингу серед дорослих і юніорів, а й неодноразово був у призах на чемпіонатах Європи та світу. Денис був майстром спорту України з кікбоксингу.



Денис Фуртас / Фото ХНУВ

Попри успішну кар'єру Фуртас став на захист рідної країни. Чемпіон світу загинув у Куп'янську на Харківщині 5 вересня 2025-го.

Український спорт також втратив претендента на місце в олімпійській збірній із кульової стрільби. Мова йде про Олексія Хабарова. У мирний час Хабаров встиг здобути звання майстра спорту України міжнародного класу зі стрільби з гвинтівки. Олексій був членом національної команди та рекордсменом України з кульової стрільби.



Олексій Хабаров / Фото НОК України

Його спортивна кар'єра могла б розвиватись, якби влітку 2023-го Олексій не вирішив піти служити.

Як повідомляв Національний олімпійський комітет України в Горішніх Плавнях, Олексій не лише будував власну спортивну кар'єру, а й залучав та надихав дітей до спорту.

Олексій був не лише видатним спортсменом, а й наставником для молоді – він проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту та надихав їх власним прикладом,

– йдеться у повідомленні.

Окрім спортивної кар'єри Хабаров також був засновником стрілецького клубу Фенікс на базі Вищого професійного ліцею.

На війні проти Росії перестало битись серце одного з найсильніших стронгменів України Павла Іщенка.



Павло Іщенко / Фото з інстаграму Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канату UFSA

Уродженець Кіровоградщини ставав багаторазовим чемпіоном України, чемпіоном Європи та світу. Попри такий солідний багаж досягнень паверліфтер пішов служити. Під час одного із бойових завдань був вбитий росіянами.

Не лише на фронті гинуть українські спортсмени. У ніч із 17-го на 18-те листопада ворожий удар прийняло на себе місто Берестин що на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула 17-річна чемпіонка України з кікбоксингу Карина Бахур.



Карина Бахур / Фото з фейсбуку Наталинської сільської військової адміністрації

Молода спортсменка не встигла дістатись укриття.

Бахур ще із семи років займалась спортом. Вона тренувалась у військово-спортивному клубі "Пересвіт", де опановувала кікбоксинг. За 10 років у спорті Карина підкорила чимало вершин – майстер спорту України, чемпіонка країни з кікбоксингу та козацького двобою, чемпіонка Європи-2023 з кікбоксингу та козацького бою.

В останній місяць 2025 року стало відомо про загибель відомого боксера Віталія Русаля. Сумну звістку повідомив його тренер. Деталі смерті 45-річного спортсмена не повідомляються. Під час боксерської кар'єри Русаль встиг здобути пояс IBO Intercontinental, а за його спиною 23 перемоги (19 – нокаутом) у 27-ми поєдинках.



Віталій Русаль / Фото Олександра Ліхтера

Свій останній бій Віталій провів ще у 2012-му, коли програв поляку Даріушу Секі. У 2022 році ексбоксер доєднався до ЗСУ.

І це далеко не єдині представники спорту, яких втратила Україна протягом 2025 року. Тепер вони поповнили лави "Янголів українського спорту".