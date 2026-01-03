Проте чимало атлетів були вимушені взяти зброю до рук та піти на фронт. На жаль, не всі повертаються додому живими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію волейболу України.

До теми Помер видатний український тренер Микола Благодарний

Що відомо про Віталія Луцюка?

Чергова болюча втрата торкнулась волейбольної спільноти. Стало відомо, що 13 грудня 2025 року на війні загинув 30-річний волейболіст Віталій Луцюк.

Спортсмен народився 2 жовтня 1995 року в селі Будище на Чернігівщині. Згодом родина Віталія переїхала на Київщину, де він закінчив школу в Боярці. Вищу освіту Луцюк здобув у Київському міжнародному університеті.

Волейболом хлопець займався з дитинства. Луцюк грав за команду "Боярські Барси". Із нею він не раз ставав чемпіоном Києво-Святошинського району, а також призером чемпіонату України.

Як помер волейболіст?

Влітку 2025 року Віталій долучився до лав ЗСУ. Там волейболіст працював снайпером другої категорії розвідувальної роти 78-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Своє життя за Україну Луцюк віддав під час боїв на Сумщині. 22 грудня Героя України поховали у Боярці на Алеї Героїв міського цвинтаря. Нагадаємо, що у листопаді на фронті загинув український дзюдоїст Андрій Сіробаба

Раніше Суспільне Харків повідомляло, що Росія ударом "Іскандера" вбила 17-річну чемпіонку України Карину Бахур. Дівчина стала ракетного удару по місту Берестин на Харківщині.