Сам Олександр віджартовувався і робив вигляд, ніби не помічає, що взуття не однакове. Проте одного разу у відео на каналі ShowBusinessNews все ж розповів зворушливу історію.

Дивіться також Козак та Агент 47: як створюють неймовірні образи Усика

Коли Усик з'являвся на публіці у різному взутті?

Один з найвідоміших таких випадків стався на церемонії The Ring Magazine Awards, коли Усик влаштував пекло для перфекціоністів: на одній нозі в нього був чорний черевик і біла шкарпетка, а на іншій білий черевик і чорна шкарпетка.

На питання журналіста, що сталося, Олександр прикинувся, нібито йому здається, що все гаразд.

Ще раніше в своєму інстаграмі боксер показував, як грає в гольф – і тоді всіх теж здивував вибір кросівок: один чорний, один білий.

Чому Усик носить різне взуття?

Таємниця змусила фанів вигадувати різні версії: флешмоб, дивакуватість чи якийсь ритуал. Але правда виявилася цікавішою.

Олександр розповів, що у дитинстві в нього не завжди була ціла пара однакового взуття. Родина не була дуже заможною. Тож іноді доводилося носити різні бутси чи кросівки.

Вже ставши відомим боксером і заробляючи сотні мільйонів доларів, Усик не забув про своє скромне походження. Тепер він може собі дозволити скільки завгодно пар взуття – хоч однакового, хоч комбінувати з різних.