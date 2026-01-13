Окрім рингу, Усик має й інші джерела прибутків: партнерські угоди, промоутингова компанія. Його статки особливо зросли саме в останні роки, пише 24 Канал з посиланням на BBN Times.

Дивіться також Усик звернувся до українців з важливим повідомленням: що сказав чемпіон світу

Скільки грошей є в Олександра Усика?

Експерти вважають, що на рахунках українця зараз розміщено суму приблизно у 120 мільйонів доларів.

При цьому його гонорар тільки за останній поки бій проти Даніеля Дюбуа, за оцінками боксерської спільности, перевищував 130 мільйонів в американській валюті. Це означає, що Олександр активно витрачає зароблені кошти – інвестуючи у бізнес та активно займаючись благодійністю.



Олександр Усик перед боєм з Даніелем Дюбуа / фото Getty Images

Скільки заробив Усик за поєдинки з Ф'юрі і Дюбуа?

Найприбутковішими для українського боксера стали 2024 та 2025 роки, коли він двічі ставав абсолютним чемпіоном світу. Два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі та повторна зустріч з Даніелем Дюбуа загалом принесли йому понад 200 мільйонів доларів. З них лише близько 90 мільйонів Усик отримав завдяки дилогії з "Циганським королем" (усі ж пам'ятають жарти Олександра про "жадібне пузо").



Олександр Усик / фото Getty Images

Де Усик у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів?

У 2025 році видання Forbes поставило українця на 11-те місце свого рейтингу світових спортсменів, що заробляють найбільше. Там порахували, що у ринзі Олександр напрацював на 100 мільйонів доларів, і ще на 1 мільйон завдяки іншим джерелам доходів.

Скільки Усик заробить у 2026 році?