Раптове погіршення погоди в Україні змусили Олександра Усика звернутися до українців. Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі закликав дотримуватися правил дорожнього руху, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Усика.

Що Усик сказав українцям?

У ці січневі дні по всій Україні погіршилися погодні умови. Через сильний снігопад на дорозі утворилася ожеледиця.

Чемпіон світу порадив співгромадянам бути уважними на автошляхах.

Дорогі друзі, всім доброго дня. Погода люта, на дорозі ожеледиця – будьте уважними, будь ласочка. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте одне одного. Не нервуйте, максимально спокійно – всім добра,

– сказав Усик.

Відео звернення Усика до українців

Коли Усик повернеться на ринг?