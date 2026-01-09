Раптове погіршення погоди в Україні змусили Олександра Усика звернутися до українців. Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі закликав дотримуватися правил дорожнього руху, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Усика.
Що Усик сказав українцям?
У ці січневі дні по всій Україні погіршилися погодні умови. Через сильний снігопад на дорозі утворилася ожеледиця.
Чемпіон світу порадив співгромадянам бути уважними на автошляхах.
Дорогі друзі, всім доброго дня. Погода люта, на дорозі ожеледиця – будьте уважними, будь ласочка. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте одне одного. Не нервуйте, максимально спокійно – всім добра,
– сказав Усик.
Відео звернення Усика до українців
Коли Усик повернеться на ринг?
Нагадаємо, що новорічні свята Олександр Усик проводить в Україні разом зі своєю родиною. Чемпіон світу 7 січня привітав співгромадян з Різдвом.
У 2026 році Усик збирається повернутися на ринг. 38-річний боксер вже визначився з наступним суперником. Олександр битиметься зі знаменитим нокаутером Деонтеєм Вайлдером. Наразі команди обох спортсменів ведуть перемовини про бій.
Менеджер Усика Егіс Клімас в інтерв'ю The National розповів, що мегафайт відбудеться наприкінці квітня – на початку травня. Боксери зустрінуться в очному поєдинку в Лос-Анджелесі або Лас-Вегасі.