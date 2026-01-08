Видання DAZN повідомляє, що Тайсон Ф'юрі хоче дістатись до титульного бою. Одним із таких варіантів є Фабіо Вордлі, який наприкінці 2025-го став чемпіоном світу за версією WBO у хевівейті після відмови Олександра Усика від титулу, інформує 24 Канал.
До теми "З нетерпінням чекаю на бій": Ф'юрі захотів битися з колишнім суперником Кличка
Яких суперників приписують Ф'юрі?
Однак перед титульним боєм Тайсону хочуть організувати проміжний двобій. Для поєдинку, який стане розігрівом, Ф'юрі пропонують Дейва Аллена та Арсланбека Махмудова. Останній представляє Росію.
Також повідомляється, що наразі британець не розглядає опцію третього бою проти Усика. Олександр же ж займається організацією своєї зустрічі з Деонтеєм Вайлдером.
Ф'юрі хотів трилогії з Усиком?
У себе в сториз в інстаграмі Тайсон виклав світлину з його поєдинку проти Усика та залишив неоднозначний підпис.
"Вайб 2026 року. Ще одна опція?" – написав британець.
Підписники Ф'юрі розцінили це як натяк на бажання Тайсона втретє вийти у ринг проти непереможного українця.
Ще раніше британський супертяж анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на весну 2026-го на лондонському "Вемблі". Але ця заява виявилась лише брехливим інформаційним вкидом від Тайсона.
Що відомо про повернення Тайсона Ф'юрі?
Ф'юрі наголосив під час своєю офіційної заяви про повернення, що немає нічого кращого, аніж бити обличчя чоловіків та отримувати за це гроші.
Однак перед цим була інформація, що дружина британця Періс "проти" повернення чоловіка на профі-ринг. Вона запевняла, що її чоловік вже заробив чимало грошей, аби більше не ризикувати своїм здоров'ям у рингу.
Нагадаємо, що Тайсон вчергове закінчив кар'єру на початку 2025-го, коли у 2024-му двічі за рік програв Усику. Із жодною із двох поразок британець не погодився.
За спиною Тайсона 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия (дані BoxRec).
Відзначимо, що Ф'юрі приписували британську битву проти Ентоні Джошуа. Однак Ей Джей 29 грудня 2025 року потрапив у смертельну ДТП, яка може вплинути на його виступи. Вже навіть повідомлялось, що Джошуа закінчив кар'єру боксера.