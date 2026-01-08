Издание DAZN сообщает, что Тайсон Фьюри хочет добраться до титульного боя. Одним из таких вариантов является Фабио Уордли, который в конце 2025-го стал чемпионом мира по версии WBO в хевивейте после отказа Александра Усика от титула, информирует 24 Канал.
К теме "С нетерпением жду боя": Фьюри захотел драться с бывшим соперником Кличко
Каких соперников приписывают Фьюри?
Однако перед титульным боем Тайсону хотят организовать промежуточный поединок. Для поединка, который станет разогревом, Фьюри предлагают Дэйва Аллена и Арсланбека Махмудова. Последний представляет Россию.
Также сообщается, что пока британец не рассматривает опцию третьего боя против Усика. Александр же занимается организацией своей встречи с Деонтеем Уайлдером.
Фьюри хотел трилогии с Усиком?
У себя в сториз в инстаграме Тайсон выложил фотографию с его поединка против Усика и оставил неоднозначную подпись.
"Вайб 2026 года. Еще одна опция?" – написал британец.
Подписчики Фьюри расценили это как намек на желание Тайсона в третий раз выйти в ринг против непобедимого украинца.
Еще раньше британский супертяжеловес анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на весну 2026-го на лондонском "Уэмбли". Но это заявление оказалось лишь лживым информационным вбросом от Тайсона.
Что известно о возвращении Тайсона Фьюри?
Фьюри отметил во время своего официального заявления о возвращении, что нет ничего лучше, чем бить лица мужчин и получать за это деньги.
Однако перед этим была информация, что жена британца Пэрис "против" возвращения мужа на профи-ринг. Она уверяла, что ее муж уже заработал немало денег, чтобы больше не рисковать своим здоровьем в ринге.
Напомним, что Тайсон в очередной раз закончил карьеру в начале 2025-го, когда в 2024-м дважды за год проиграл Усику. Ни с одним из двух поражений британец не согласился.
За спиной Тайсона 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья (данные BoxRec).
Отметим, что Фьюри приписывали британскую битву против Энтони Джошуа. Однако Эй Джей 29 декабря 2025 года попал в смертельное ДТП, которое может повлиять на его выступления. Уже даже сообщалось, что Джошуа закончил карьеру боксера.