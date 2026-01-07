З 2023 року в Україні святкують Різдво 25 грудня разом з переважною більшістю вірян світу. Проте Олександр Усик продовжує відзначати за старим юліанським календарем, тобто 7 січня, повідомляє 24 Канал.

Як Усик привітав з Різдвом 7 січня?

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик записав відео з нагоди Різдва, яке опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Боксер побажав українцям любові, злагоди й тепла, щоб усі рідні зібралися за святковим столом. Окремо Усик закликав підписників поважати його вибір святкувати 7 січня.

Дорогі друзі, я розумію, що дехто святкує не сьогодні, але у кожного є своя думка. Я знаю, що у коментарях будуть писати, що святкують не сьогодні. Але деякі українці святкують сьогодні. Давайте будемо поважати один одного і з любов'ю ставитися один до одного. Ми всі різні, у нас різні характери, різні батьки, ми в різних містах народилися. Однак ми всі живемо в Україні й ми українці,

– сказав Усик.

Усик привітав українців з Різдвом 7 січня: дивіться відео

Довідка. Нагадаємо, що 7 січня Різдво святкують країни, які дотримуються юліанського календаря релігійних свят: Білорусь, Росія, Молдова, Казахстан, Сербія. В Україні Різдво на державному рівні почали відзначати 25 грудня починаючи з 2023 року. Це було зроблено для об'єднання православних та католицьких конфесій, які раніше святкували в різні дати. Однак частина православних українців продовжує святкувати Різдво за старим стилем.

