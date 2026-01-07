Родина Усиків зустріла свята у Буковелі разом з дітьми. Замість обговорення сімейного затишку, що оточує чемпіона світу з боксу, уся увага була прикута до інстаграм-сторінки Катерини через надзвичайно дорогу шубу, пише 24 Канал.

Дивіться також Сім'я Усика врятувала життя маленького українця: на лікування потрібно було 3 мільйони доларів

Чому виник скандал щодо дружини Усика?

Користувачі мережі швидко з'ясували, що хутряне вбрання дружини спортсмена коштує шалених грошей: у брендовому онлайн-магазині таку шубу з шиншили можна придбати за 1 мільйон 142 тисяч гривень.



Катерина Усик в шубі за понад мільйон гривень / Фото з інстаграму Катерини Усик

Окрім дорікань, що настільки дорога річ не є доречною під час війни в Україні, підписники також поставили під сумнів гуманність придбання шуби, на виготовлення якої потрібне хутро 150 – 200 тварин.

Скільки заробляє Олександр Усик?

Лунали й протилежні думки: мовляв, Олександр Усик є з величезним відривом найбільш високооплачуваним спортсменом України, тож може дозволити розкіш для своєї родини – особливо на тлі активної благодійної діяльності.

Згідно з даними Forbes, українець посідає 11-ту сходинку у світовому рейтингу атлетів з найбільшими заробітками. Експерти нарахували в нього близько 100 мільйонів доларів гонорарів за поєдинки і ще 1 мільйон, зароблений рекламними контрактами та іншою діяльністю поза рингом.

Що робитиме Усик у 2026 році?