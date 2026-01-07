Родина Усиків зустріла свята у Буковелі разом з дітьми. Замість обговорення сімейного затишку, що оточує чемпіона світу з боксу, уся увага була прикута до інстаграм-сторінки Катерини через надзвичайно дорогу шубу, пише 24 Канал.
Дивіться також Сім'я Усика врятувала життя маленького українця: на лікування потрібно було 3 мільйони доларів
Чому виник скандал щодо дружини Усика?
Користувачі мережі швидко з'ясували, що хутряне вбрання дружини спортсмена коштує шалених грошей: у брендовому онлайн-магазині таку шубу з шиншили можна придбати за 1 мільйон 142 тисяч гривень.
Катерина Усик в шубі за понад мільйон гривень / Фото з інстаграму Катерини Усик
Окрім дорікань, що настільки дорога річ не є доречною під час війни в Україні, підписники також поставили під сумнів гуманність придбання шуби, на виготовлення якої потрібне хутро 150 – 200 тварин.
Скільки заробляє Олександр Усик?
Лунали й протилежні думки: мовляв, Олександр Усик є з величезним відривом найбільш високооплачуваним спортсменом України, тож може дозволити розкіш для своєї родини – особливо на тлі активної благодійної діяльності.
Згідно з даними Forbes, українець посідає 11-ту сходинку у світовому рейтингу атлетів з найбільшими заробітками. Експерти нарахували в нього близько 100 мільйонів доларів гонорарів за поєдинки і ще 1 мільйон, зароблений рекламними контрактами та іншою діяльністю поза рингом.
Що робитиме Усик у 2026 році?
- Найімовірнішим наступним суперником українця стане американець Деонтей Вайлдер. Команди боксерів вже ведуть перемовини про проведення бою навесні 2026 року.
- Усик планує вийти на профі-ринг ще 2-3 рази, після чого завершить кар'єру.
- Українець не розглядає для себе участь в політиці та заперечив намір балотуватися в президенти.