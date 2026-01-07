Семья Усиков встретила праздники в Буковеле вместе с детьми. Вместо обсуждения семейного уюта, окружающего чемпиона мира по боксу, все внимание было приковано к инстаграм-странице Екатерины из-за чрезвычайно дорогой шубы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Семья Усика спасла жизнь маленького украинца: на лечение нужно было 3 миллиона долларов

Почему возник скандал относительно жены Усика?

Пользователи сети быстро выяснили, что меховой наряд жены спортсмена стоит бешеных денег: в брендовом онлайн-магазине такую шубу из шиншиллы можно приобрести за 1 миллион 142 тысяч гривен.



Екатерина Усик в шубе за более чем миллион гривен / фото с инстаграма Екатерины Усик

Кроме нареканий, что столь дорогая вещь не уместна во время войны в Украине, подписчики также поставили под сомнение гуманность приобретения шубы, на изготовление которой нужен мех 150 – 200 животных.

Сколько зарабатывает Александр Усик?

Звучали и противоположные мнения: мол, Александр Усик является с огромным отрывом самым высокооплачиваемым спортсменом Украины, поэтому может позволить роскошь для своей семьи – особенно на фоне активной благотворительной деятельности.

Согласно данным Forbes, украинец занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге атлетов с наибольшими заработками. Эксперты насчитали у него около 100 миллионов долларов гонораров за поединки и еще 1 миллион, заработанный рекламными контрактами и другой деятельностью вне ринга.

Что будет делать Усик в 2026 году?