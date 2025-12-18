Чтобы спасти жизнь Матвея нужно было собрать почти 3 миллиона долларов. Именно такая космическая сумма нужна на оплату терапии и спасение мальчика. Екатерина Усик сделала что-то просто невероятное, о чем сообщила в своем инстаграме, передает 24 Канал.

Как семья Усик закрыла сбор на Матвея?

Жена Александра Усика присоединилась к сбору на спасение маленького украинца, когда там еще было собрано от нужной суммы лишь 11 процентов. С тех пор у Екатерины было время до января 2026 года, чтобы попытаться полностью собрать всю сумму.

Любимая боксера даже готова была продать новый Range Rover, который ей подарил Александр. Автомобиль уже даже был выставлен на продажу. Екатерина была готова на все, чтобы только закрыть сбор и спасти жизнь Матвею.

Однако на благотворительном вечере семья бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте сделала почти невозможное, собрав все 100 процентов суммы для мальчика.

Видео речи Екатерины Усик

За столом Екатерина не сдержала слез.

Видео эмоций Екатерины Усик

Как на закрытый сбор отреагировали родители Матвея?

Родители маленького Матвея в своем профиле в инстаграме записали видео, в котором сообщили о закрытии сбора. Они поблагодарили от всего сердца семье Усик, которая помогла спасти их сына.

Видео от родителей Матвея о закрытом сборе

