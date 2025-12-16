О такой конфискации сообщил так называемый председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Россиянин сообщил, что в Крыму продолжается работа по выявлению юридических и физических лиц, которые враждебно настроены против России, передает 24 Канал.

Смотрите также Россиянин укусил соперника во время боя, повторив скандальный поступок Тайсона: позорное видео

Почему россияне отобрали имущество у Усика?

К таким лицам были применены серьезные наказания в виде конфискации имущества. Враг добавил, что собственность еще 84 физических и юридических лица, которые "сотрудничают с Киевом" и при этом зарабатывают деньги в Крыму, была национализирована Россией.

Он осудил позицию бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте, который поддерживает родную Украину в войне против России.

Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сбор средств на нужды ВСУ,

– говорится в сообщении Константинова.

Когда Усик выехал из родного Крыма?

Напомним, что Усик родился в Симферополе, где проживал и откуда выехал за два дня до "референдума". О своем выезде Александр рассказал во время пресс-конференции после победы в реванше над Энтони Джошуа, которая была на его ютуб-канале USYK17.

"Я был в Крыму и за два дня до "референдума" принципиально выехал оттуда, но никто не пришел помогать Крыму и крымчанам. Люди, которые пытались, они приезжали, еще кто-то, но никто этого не сделал из тогдашней власти, а меня начали спрашивать за Крым и на этом делать какие-то рейтинги... Крым – это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется в Украину. Он наш был, есть и будет", – говорил украинский боксер.

Кто из россиян бросил вызов Усику?