Щоб врятувати життя Матвія потрібно було зібрати майже 3 мільйони доларів. Саме така космічна сума потрібна на оплату терапії та порятунок хлопчика. Катерина Усик зробила щось просто неймовірне, про що сповістила у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.

Як сім'я Усик закрила збір на Матвія?

Дружина Олександра Усика долучилась до збору на порятунок маленького українця, коли там ще було зібрано від потрібної суми лише 11 відсотків. Відтоді у Катерини був час до січня 2026 року, аби спробувати повністю зібрати усю суму.

Кохана боксера навіть готова була продати новий Range Rover, який їй подарував Олександр. Автівка вже навіть була виставлена на продаж. Катерина була готова на усе, аби тільки закрити збір та врятувати життя Матвію.

Однак на благодійному вечорі сім'я колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті зробила майже неможливе, зібравши усі 100 відсотків суми для хлопчика.

Відео промови Катерини Усик

За столом Катерина не стримала сліз.

Відео емоцій Катерини Усик

Як на закритий збір відреагували батьки Матвія?

Батьки маленького Матвія у своєму профілі в інстаграмі записали відео, у якому сповістили про закриття збору. Вони подякували від щирого серця родині Усик, яка допомогла врятувати їх сина.

Відео від батьків Матвія про закритий збір

